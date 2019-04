Pymes: la Afip abre un nuevo plan de pagos

La Administración Federal de Ingresos Públicos lanza un nuevo plan de pagos para mejorar las condiciones de las Pymes, una de las medidas tomadas por el Gobierno para moderar el impacto de la crisis económica. Además, se prohibirá que los bancos cobren por depositar efectivo.

Para los comercios, las tarjetas acortarán de 19 a 10 días hábiles el plazo en el que pagan las ventas que realizan los locales adheridos al sistema. El cambio se hará efectivo a partir de una resolución del Banco Central.

Además, los bancos no les van a cobrar más la comisión de entre 1% y 2% a las pymes por recibirles depósitos en efectivo. Esta situación no estaba regulada por la entidad monetaria que ahora fijará la regulación y prohibirá la comisión.

En cuanto al nuevo plan de pagos que lanzará la Afip para deudas vencidas, la tasa será más baja y más plazo que los planes anteriores, que también se podrán refinanciar siempre y cuando se pague un 20% de la deuda. Los impuestos que se podrán incluir en el plan son IVA, Ganancias y Bienes Personales, vencidas al 31 de enero, incluidas las retenciones y percepciones impositivas.

Los plazos se extenderán de 48 a 60 cuotas (la primera cuota recién se abonará el 16 de septiembre) y la tasa será del 2,5% mensual, menor que la de los planes previos y muy por debajo de las tasas del mercado, según el Gobierno.

Finalmente, las pymes exportadoras que logren elevar los despachos al exterior no pagarán retenciones.