Causa narco: detienen a ex mujer del brasileño Giorgi Ramos

Luego de concretar varios allanamientos, Gendarmería Nacional aprehendió en la localidad de Mercedes a la ex pareja del narco Cleomar Giorgi Krewer Ramos alias “El Brasileño”. Se trata de Verónica Díaz , quien tras la detención del brasileño habría comercializado estupefacientes en esa localidad.

Según se pudo saber, tras una orden de la Justicia Federal de la localidad de Paso de los Libres, gendarmes de varias ciudades de la zona acompañados por el Can “Dona” efectuaron allanamientos en diferentes lugares que no son nuevos en Mercedes y las personas investigadas tienen conexión con otras causas que van a llegar a juicio indicó una fuente judicial.

Dos de los allanamientos se realizaron en domicilios ubicados en el barrio San Martín, donde los resultados no fueron los esperados pero de igual manera las personas que se encontraban en el lugar quedaron supeditadas a la causa. En tanto que en el tercer allanamiento realizado por calle Sarmiento, a tres cuadras de la plaza central los gendarmes detuvieron a una persona mayor de edad. Además el procedimiento permitió a los uniformados el secuestro de sustancias prohibidas (cocaína y marihuana), balanza, celulares, un arma de fuego y dinero en efectivo. Mientras que ayer se confirmó que en estos procedimientos fue detenida e incomunicada, una ciudadana identificada como V. Díaz y que luego resultó ser la ex pareja de Cleomar Giorgi Krewer Ramos, acusado de liderar una importante banda narco que operaba en la zona.