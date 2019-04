Cruces y preocupación por la ocupación de un terreno

Fueron varios los episodios que se dieron en los últimos días en terrenos fiscales que pertenecen al predio de Santa Catalina y que se encuentran al borde de la zona conocida como La Tosquera. Allí hay asentadas unas once familias que aducen no tener otro lugar donde vivir.

Personal policial visitó la zona varias veces y, según comentaron desde organizaciones barriales, la idea era desalojarlos pero sin la existencia de una orden judicial. Varios de ellos acudieron a la comisaría para averiguar la situación, donde les habrían comunicado que sólo se trata de un censo para obtener los datos.

Según comentaron ayer a El Litoral, algunas personas están en ese predio hace aproximadamente un año, mientras que otros se asentaron recientemente y residen en precarias casillas. “No los pueden echar de ahí si no hay una orden judicial de desalojo”, expresaron ayer desde el Foro de Organizaciones Vecinales.

Una de las denuncias por usurpación la habrían hecho vecinos de la zona, por lo que la situación generó tensión y también algunos cruces con la Policía. Por el momento se aguarda una definición para saber si deberán abandonar o no el terreno que ocupan.