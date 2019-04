“Hay que perfeccionar instrumentos que mejoren el funcionamiento del Estado”

El primer candidato a senador de Encuentro por Corrientes, Enrique Vaz Torres, remarcó: “Vamos a trabajar apoyándonos en la experiencia”.

“Venimos de una gimnasia en la administración que nos ha generado antecedentes positivos y eso la sociedad lo sabe, no lo digo a título personal, sino con relación al proyecto político, como equipo de Gobierno y esto es lo que debemos transmitir”.

“No sólo me llena de orgullo sino que me genera una responsabilidad enorme; hay que cumplir el rol desde el lugar que toque, con la mejor predisposición posible”, apuntó.

“Desde la Legislatura, lo que vamos a hacer es perfeccionar todos aquellos instrumentos que generen un mejor funcionamiento del Estado, a eso nos vamos a abocar”, señaló -en contacto con la prensa- el primer candidato a senador provincial por Encuentro por Corrientes (ECO), Enrique Vaz Torres.

“Hay mucho trabajo por hacer, deberá haber mucho diálogo con respeto, es así como se logran los acuerdos que sean útiles para la sociedad”, agregó. “Vamos a acompañar al Gobierno en aquellas cuestiones que sean requeridas, también tratando de aportar la experiencia para lograr los consensos. Es mucha la información que hemos podido colectar en cuanto a esta premisa que el Gobernador ha planteado y que tiene que ver con la modernización del Estado”, remarcó Vaz Torres.

En este sentido, el candidato de ECO consideró que “las leyes y las iniciativas que se abordan en materia tecnológica y los cambios de normativas a nivel nacional que tienen que tener su correlato local, siempre van un tanto retrasadas”.

“Hay muchas cuestiones pendientes, muchas de ellas vinculadas a la economía, que vamos a tener que comenzar a trabajar profundamente y seguramente vamos a poder aportar la cuota de experiencia al respecto”.

“La modernización requiere de este tipo de adaptación de las normas. No olvidemos que por ejemplo el régimen previsional, el sistema regulatorio de los servicios públicos, tienen pendientes cuestiones que si no se resuelven, dejan la puerta abierta a la judicialización”, señaló y explicó: “Esto lo digo por la experiencia de haber estado desempeñando esa función en el Ejecutivo, hay cuestiones que dan lugar a la judicialización, generándole costos al Estado y eso definitivamente hay que terminar”.

“Trabajaremos sobre esta y otras herramientas en las que no hemos podido avanzar a causa de la oposición y que tenemos que ir sorteando”, apuntó.