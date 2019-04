En góndolas hay alimentos más baratos que los incluidos en el programa Precios Cuidados

El Gobierno nacional acordó que 64 artículos de la canasta básica, producidos por 16 empresas, mantendrán sus precios durante seis meses. Este acuerdo se encuentra dentro del programa Precios Cuidados, que actualmente incluye 579 productos en todo el país con un descuento promedio del 25%.

En este marco, en un recorrido de El Litoral en Impulso, Supermax y Carrefour sólo se encontraron las marcas incluidas en este programa en el hipermercado que está adherido a Precios Cuidados. Las cadenas de supermercado locales tenían más variedad de líneas y muchas de ellas al mismo costo que el valor que ofrece el Gobierno nacional con ciertas firmas.

Lo único que no se encontró en Carrefour, que está incluido en la lista oficial, es la leche La Martona, pero en su defecto están a la venta las marcas Las Tres Niñas, Los Peques y La Serenísima.

Hay productos como la yerba que se pueden encontrar otras marcas, a menor costo que ofrecen desde el programa. En Carrefour un kilo de yerba Chamigo cuesta $97,93 mientras que Rosamonte en Supermax vale $91 también un kilo.

Si bien cabe aclarar que los productos de la lista sólo están obligados a encontrarse en los comercios adheridos, en Corrientes dos hipermercados y una cadena de supermercados, la diferencia en cuanto a costo no varía mucho de los demás negocios. En las cadenas locales hay más variedad de marcas, lo que permite dar opciones y que el cliente elija, también al no tener Precios Cuidados están obligados a hacer promociones y ofertas.

Teniendo en cuenta los productos básicos, en negocios del centro de la ciudad un kilo de azúcar cuesta entre $27 y $29. Una caja de leche de litro Tregar vale en Impulso por ejemplo $49,45, de ahí el precio sube ya que Ilolay está $53,60 y La Serenísima $61,45. En Supermax un litro de leche La Serenísima en sachet vale $47,90. Las Tres Niñas, en un hipermercado cuesta $49, es lo más económico que ofrecen.

En cuanto a fideos o arroz los costos son muy variados, ya que hay más de cinco marcas de cada alimento y se suman ofertas y promociones. Un paquete de fideos largos Favorita cuesta en Impulso $26,90 y este mismo en Supermax $20,18, a partir de este número el valor crece. El arroz se puede encontrar hasta a $19,09 los 500 gr.

En el caso del aceite, otro producto esencial en la mesa de los hogares, en el hipermercado adherido al programa se encontraba la marca que está incluida en la lista: Cada Día a $56,55 x 900 ml. Mientras que en Impulso Cañuelas vale $59,90, Ideal $52,90 y Natura $81,90.

Un alimento muy importante sobre todo si hay niños en los hogares es la leche, se puede encontrar a menos de $50 las marcas por ejemplo Tregar, una Ilolay ya sube a $53 y La Serenísima original es la más cara, ya que supera los $60. En Supermax hay oferta de La Serenísima a $47,90 el litro, la marca Nido a $229,90 los 800 gr.

El yogur maneja valores similares, todos parten de los $47 y depende mucho de las marcas. Las galletitas Bagley que ofrecen en la lista se encuentran en todos los supermercados e hipermercados.

Estos costos indican que el programa de Precios Cuidados no aporta mucho al bolsillo de la gente, porque la variación de precios es mínima y en algunos casos se pueden encontrar en oferta valores menores a los que ofrece el Gobierno. Además, el cliente necesita tener en la góndola varias marcas para poder seleccionar qué alimento quiere llevar y no sentirse indirectamente obligado a pagar las marcas propias de los comercios.

Cabe recordar que así como publicó El Litoral ayer, en Corrientes, los productos en la lista de Precios Cuidados se podrán encontrar en las góndolas de tres comercios a partir del 29 de abril y habrá controles desde la Provincia, según comentó a este diario, Juan José Ahmar, subsecretario de Comercio. Aclaró que cada zona del país tiene un listado diferente de costos, ya que influye el flete, aunque esta variación no superaría los $10.