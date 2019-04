Según EE. UU., la seguridad china financia una empresa de celulares

La inteligencia estadounidense acusó a Huawei Technologies de ser financiada por la seguridad del Estado chino, dijo el sábado el diario The Times, que se suma a la lista de acusaciones que enfrenta la empresa de tecnología china en el oeste.

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) acusó a Huawei de recibir fondos de la Comisión de Seguridad Nacional de China, el Ejército Popular de Liberación y una tercera rama de la red de inteligencia estatal china.

A principios de este año, la inteligencia de Estados Unidos compartió sus reclamos con otros miembros de la alianza de inteligencia “Cinco ojos” que incluye a Gran Bretaña, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, según el informe.

Huawei desestimó las acusaciones en una declaración citada por el periódico.

“Huawei no hace comentarios sobre acusaciones sin fundamento respaldadas por cero pruebas de fuentes anónimas”, dijo un representante de Huawei a The Times. La compañía, la CIA y el Ministerio de Relaciones Exteriores de China no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La acusación se produce en un momento de tensiones comerciales entre Washington y Pekín, y en medio de las preocupaciones en Estados Unidos de que el equipo de Huawei podría usarse para espionaje. La compañía ha dicho que las preocupaciones son infundadas.

Las autoridades en Estados Unidos están investigando a Huawei por supuestas violaciones de sanciones. Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei e hija de su fundador, Ren Zhengfei, fue arrestada en Canadá en diciembre a solicitud de Estados Unidos por cargos de fraude bancario.