Va a juicio por jurados el médico que mató un ladrón

A partir del próximo lunes, el cirujano paraguayo Lino Villar Cataldo deberá enfrentar un juicio por jurados donde se determinará si es culpable o inocente de haber matado a un ladrón que en 2016 intentó robarle su auto a la salida de su consultorio, en San Martín.

“Si me declaran culpable sería como una pena de muerte”, remarcó Cataldo, quien pidió que fuese un tribunal integrado por ciudadanos comunes y vecinos quienes determinen su responsabilidad en el hecho, tal como ocurrió con el carnicero de Zárate que atropelló y mató al ladrón que entró a robar en su comercio. En ese caso, el jurado absolvió al acusado de culpa y cargo.

“Con 64 años de edad y un montón de enfermedades encima, como la diabetes e hipertensión, seguramente sea el fin de mis días ahí adentro”, dijo el médico.

Su abogado defensor, Diego Szpiegel, se mostró “disconforme y desilusionado con el accionar de la fiscal de instrucción, porque no pudo diferenciar en base al sentido común que este caso era un claro ejemplo de legítima defensa”.

Como el letrado no confía en los profesionales que estuvieron a cargo de la investigación, solicitó que fuese un jurado el que juzgue a su cliente. “La fiscalía debe probar o no probar. El juicio penal no se puede basar en caprichos. La fiscalía no pudo comprobar que no actuó en legítima defensa, por eso dice que no le cree. Esto va más allá de creer o no creer. Nosotros tampoco creemos en esta fiscalía”, señaló Szpiegel durante una entrevista en Canal 9.

La resolución de que el médico vaya a juicio acusado de “homicidio calificado” fue adoptada por el juez de Garantías Nº 2 de San Martín, Raúl Luchelli Ramos, quien de esta manera avaló el requerimiento de elevación a juicio que ya había presentado la fiscal de la causa, Diana Mayko.