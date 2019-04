“Argentina buscará ser protagonista”

El técnico del seleccionado argentino Sub 20, Fernando Batista, expresó que el equipo buscará “ser protagonista” en el campeonato de la categoría que se disputará en Polonia del 23 de mayo al 15 de junio.

“Argentina busca ser un equipo protagonista. No me guío por un sistema fijo, sino que tengo tres o cuatro variantes. Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es tener clara la línea que se pretende llevar”, señaló Batista en diálogo con FM 94.7. Argentina integra el grupo F junto con Portugal, Corea del Sur y Sudáfrica y según Batista es “la más difícil” del campeonato.

“Portugal es el último campeón europeo y tanto Corea como Sudáfrica te pueden complicar en cualquier momento”, indicó el “Bocha”. “Desde el 9 de mayo haremos una adaptación en España por el tema del horario, el clima y para tener tiempo de trabajar todos juntos. Estoy más ansioso que nervioso por lo que se viene”, indicó Batista.

El debut del seleccionado argentino se producirá el 25 de mayo cuando enfrente a Sudáfrica en la ciudad de Tychy. Argentina, máximo ganador del certamen, irá en busca del séptimo título luego de las conquistas en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007.