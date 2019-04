Guaraní sorprendió a Ferroviario

Víctor Sugastti

deportes@ellitoral.com.ar

Guaraní Antonio Franco de Posadas se impuso ayer frente a Ferroviario, en cotejo jugado en el estadio Juan Carlos Vallejos, por 2 a 0, con goles marcados por Juan Lazaneo y Hugo Troche, encuentro correspondiente al partido de ida de los cuartos de final de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur.

El Franjeado, con toda su historia dentro del fútbol argentino a cuestas, vino a Corrientes a no jugar, a hacer tiempo, a presionar, y en dos tiros libres, convirtió dos goles, y se fue a Posadas con un premio demasiado excesivo dado lo poco y nada que hizo en el campo de juego del Verdolaga.

La visita dejó sólo arriba a su interminable goleador, Hugo Troche, y a Juan Lazaneo para esperar algún rechazo o pelotazo que pudiera llegarles. El resto, de mitad de cancha para atrás para defender con uñas y dientes. Le puso un cerrojo infranqueable a Ferroviario, que abusó del pelotazo, entonces la defensa misionera se cansó de rechazar balones en lo alto.

La primera ventaja llegó a los 16 minutos del primer tiempo luego de un “córner” al que Lazaneo llegó para meter un frentazo, sin que ningún defensor se lo impidiera, y el balón luego de dar un pique en el piso, se le escabulló al arquero Jamil Jara y se terminó en el ángulo izquierdo.

Desde ese momento, Facundo Escalante, por el lateral izquierdo, comenzó a desplazarse con posibilidades, y tuvo como acompañantes a Gonzalo Ramírez, de buen partido, y Germán Strillevsky, poniendo la cuota de sacrificio, pero también asistiendo con claridad a sus compañeros. Nicolás Ferreira se hizo dueño del medio campo, jugando, y también marcando; protagonizó duelos con Leandro Altamirano y con Adrián Yagusieczko, en los que le tocó ganar casi siempre en el mano a mano.

Guaraní se limitaba a esperar y a protestar todo lo que el árbitro cobraba; algo que le valió la expulsión de su entrenador Manuel Dutto a los 29 minutos de la primera parte.

El local, a pesar de la mucha gente en defensa del misionero, se dio maña para crear dos situaciones netas que pudieron cambiar el partido: un cabezazo de Guillerno Barreto que tapó Diego Pave, y un remate de Escalante que dio en el travesaño; antes del cierre del primer capítulo.

El segundo tiempo fue todo de Ferroviario, campo, pelota y situaciones. Sin embargo, en el inicio del complemento, Troche al minuto de juego cuando todos esperaban una reacción del Tren Verde, le ganó a Juan Pablo Rodríguez y encaró a Jara que le adivinó la intención de picarla por arriba y se quedó con el balón.

Siguió el local en busca de la igualdad y Escalante a los 6 minutos remató de lejos y el arquero Pave desvió a un costado, por donde llegó Francisco De Soza pero el brasileño no le pudo dar de lleno a la pelota. En otra acción, a los 8, un tiro libre de Ramírez, recostado por la izquierda, cruzó frente al arco de palo a palo, sin que ningún compañero empuje el balón al gol.

Cuando más atacaba el dueño de casa, vino el segundo gol Franjeado que cerró el partido. Iban 29 minutos cuando Emanuel Tarabini salió lejos del área y cerca de mitad de cancha le cometió una falta innecesaria a Altamirano. Esteban Klyniauk se encargó del tiro libre y con un largo pelotazo habilitó a Troche, que pese a la marca de Escalante y Tarabini, tuvo tiempo de asegurarse el esférico, que se elevó un poco, pero el goleador con un toque sutil ubicó la redonda por encima de Jara, que quedó sin respuestas, y así decretó el 2 a 0 definitivo.

Si bien Ferroviario no tiró la toalla, luego de este gol le fue imposible reaccionar, ya que el equipo atacó a su adversario aunque sin claridad en sus ideas. El próximo fin de semana en Villa Sarita le espera una difícil misión al elenco Verdolaga.