Joven con problemas de adicción golpeó a su madre y tuvo que intervenir la Policía

Un joven adicto a las drogas tuvo que ser reducido y demorado por la Policía, luego de que atacara a golpes a su madre en el interior de su domicilio situado en el barrio Güemes.

El violento episodio se produjo ayer en una vivienda ubicada por calles Thames casi El Trébol.

Fueron los vecinos quienes llamaron a la Policía ante los gritos que se escuchaban y al lugar llegaron efectivos de la Comisaría Decimoctava.

El muchacho se tornó más agresivo y no quería dialogar con la Policía.

Es por eso que solicitaron la presencia del mediador de la fuerza, Alejandro Bottini, quien inició una charla amena con el joven que estaba bastante nervioso.

Mientras esto ocurría, los vecinos comentaron al movilero de Radio Dos que ellos son habituales testigos del maltrato del joven que tiene problemas con el consumo de drogas. Y aunque las discusiones son frecuentes, esta vez el problema pasó a mayores.

El violento sujeto habría golpeado a su propia madre cuando esta no quiso entregarle plata. Varios minutos de gritos desesperados alertaron a los vecinos, quienes llamaron a la Policía.

Bottini logró convencer al joven para que se entregue a la fuerza a fin de que pudiera solucionar el conflicto familiar.

El muchacho entró en razón y aceptó ser trasladado a la dependencia.

Lo subieron al patrullero y lo llevaron a la comisaría donde se esperó a la madre para que radicara la denuncia. Sin embargo, la mujer aclaró que no quería iniciar ninguna acción.

Luego de un par de horas, el sujeto que ya se encontraba más calmo, recuperó la libertad y regresó a su casa donde convive con su madre.

El joven se comprometió a abandonar el consumo de estupefacientes y se mostró arrepentido de lo que había hecho.

En tanto, su madre no tuvo que ser hospitalizada, ya que las lesiones que sufrió no eran de gravedad.