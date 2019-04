Triunfo y clasificación de For Ever a la tercera etapa de la fase de Reválida

Chaco For Ever aseguró su clasificación a la tercera etapa de la fase de Reválida del Torneo Federal A, al vencer ayer en condición de local a Estudiantes de San Luis por 1 a 0.

El único gol del partido disputado en el estadio Juan Alberto García fue convertido por el mediocampista Gaspar Triverio en los primeros minutos de la etapa complementaria.

Sobre el final del encuentro, el árbitro correntino Nelson Sosa, expulsó al defensor del conjunto visitante, Leandro Corulo.

En el juego de ida, disputado en tierra puntana, Estudiantes y For Ever igualaron 0 a 0, por lo que el equipo dirigido por Luis Medero le alcanzó con la victoria por la mínima diferencia en el encuentro de vuelta para pasar de etapa.

En la siguiente instancia, For Ever enfrentará a Deportivo Madryn, con la ventaja de definir la llave eliminatoria en Resistencia.

Otros resultados

Al igual que For Ever, también consiguieron ayer su pasaporte a la tercera etapa de la fase de Reválida del Torneo Federal A, Huracán Las Heras, Sportivo Las Parejas y Deportivo Madryn.

En Mendoza, Huracán, que igualó en el juego de ida 1 a 1 ante San Martín, venció en la vuelta a los formoseños 1 a 0 con gol convertido por Mauro Orué a los siete minutos del segundo tiempo.

Sportivo Las Parejas sorprendió al dejar en el camino a Sansinena de General Cerri, con el que igualó sin abrir el marcador en Bahía Blanca. Como el resultado en el interior de Santa Fe fue el mismo, se tuvo que recurrir al desempate con tiros desde el punto del penal, donde la visita ganó 3-2.

El otro representante del Sur bonaerense, Villa Mitre, también quedó en el camino, al igualar anoche 1 a 1 en Bahía Blanca ante Deportivo Madryn, ya que en el juego de ida la victoria fue para el conjunto patagónico por 2 a 0.

En la tercera etapa de la fase de Reválida, Gimnasia de Concepción del Uruguay (fue segundo mejor tercero en los octogonales) jugará ante Sportivo Las Parejas, Huracán Las Heras se las verá con Sol de Mayo de Viedma, y Desamparados de San Juan tendrá por rival a Maipú de Mendoza.