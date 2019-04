Un colectivo se quedó sin frenos y colisionó contra dos vehículos

Un colectivo de línea urbana se quedó sin frenos y chocó contra una camioneta y un auto que estaban detenidos por el semáforo en la Ruta Provincial 5. No hubo lesionados.

Según se pudo saber, el accidente se registró ayer frente a la estación de servicio Pacheco, que tuvo como protagonista a una unidad de colectivo que cumple recorrido centro-Laguna Brava.

Al intentar detener el colectivo se habría quedado sin frenos y no pudo evitar la colisión contra los dos vehículos que aguardaban el cambio de luces del semáforo.

Por fortuna no hubo lesionados tanto de los conductores como de pasajeros, pero sí daños materiales en los rodados, en especial la camioneta que se llevó la peor parte.

Tras el choque, personal de tránsito labraron el acta correspondiente al colectivo, ya que tendría vencido la revisión técnica y luego fue trasladado a la Comisaría del barrio Ponce.