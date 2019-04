“Los jubilados tienen que elegir si compran remedios o pagan la factura de luz”

Desde Tatacuá Barrionuevo enfatizó en la importancia de trabajar por unidad, “acá vemos que la unidad es posibles y sobre todo que es necesaria, asumimos aquí el compromiso de buscarla, más allá del 2 de junio, buscarla de cara a las elecciones nacionales donde claramente tenemos un adversario que es este modelo de pobreza que nos está generando cada vez mayor desigualdad”, dijo Barrionuevo de cara a los presentes.

En tanto, destacó, “Hoy conocimos a Olga Luisa Ocampo, una jubilada nacional de 80 años que recibió una factura de energía de $4000”, resaltó el candidato a Senador provincial y destacó, “esta mujer que trabajó toda su vida, tiene que elegir si compra los remedios o paga la factura, esta es la realidad de muchos correntinos”, dijo para resumir, “Decir Luisa Ocampo, es ponerles nombre y apellido, pero esta es a una realidad que afecta a todos, esa es a la realidad a la que nosotros nos queremos enfrentar, a la que nosotros le queremos decir pará la mano, pará la mano Macri, pará la mano gobierno provincial, lo venimos haciendo desde la legislatura, pero necesitamos ser más compañeros y compañeras que desde la legislatura tengamos los numero para decir basta, no alcanza con esconder los índices eso no sirve, si a la gente no le va seguir faltando para comprar la leche y el pan”, apunto Barrionuevo.

Además el candidato destacó, “le escuche decir al administración de la Dpec que están dando planes de pago para pagar la factura de la luz, hace no mucho íbamos a buscar créditos para comprar la heladera, ahora vamos a buscar crédito para enchufar la heladera, porque no nos alcanza para pagar la factura, a eso le decimos basta”, puntualizó.

Durante su recorrida además los referentes del Frente para la Victoria, indicaron, “Sabemos que Corrientes puede estar mucho mejor y vamos a buscar que eso ocurra, pero que ese estar mejor no sea para unos pocos sino para todos”, sintetizaron.