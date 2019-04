“Supimos aprovechar las situaciones”

Hugo Troche es el punto de distinción de Guaraní Antonio Franco, un jugador distinto, un salto de calidad para una categoría como el Regional Federal Amateur.

Lo demostró -una vez más- al participar de cada una de las pocas acciones de riesgo del Franjeado misionero, y al convertir un golazo para decretar el 2 a 0 final.

“Fue un partido duro, difícil, en una cancha difícil, mojada, contra un rival duro y que sabe a lo que juega. Pero, bueno, nosotros también sabemos a lo que jugamos y las situaciones que tuvimos las supimos aprovechar al máximo y esa fue la diferencia”, resaltó.

“Sabíamos en la cancha que veníamos a jugar y trabajamos en la semana viendo lo que es Ferroviario, que tiene jugadores importantes, jugadores con mucha experiencia, pero nosotros también tenemos lo nuestro, y supimos manejar el partido con paciencia y tranquilidad, y a la hora de crear situaciones sabíamos que no podíamos desaprovechar nada y así se presentó el partido”, agregó.

Acerca de su gol, recordó que “le marqué el pase a mi compañero y la pelota fue ahí, de reojo lo veo un poco adelantado al arquero, en una tuve y la quise picar pero no le di con fuerza, y en la segunda lo vi adelantado y por suerte entró donde tenía que entrar para que el equipo aumente el resultado y consiga un buen triunfo”.

Anticipándose a la revancha, dijo que “esto todavía no está terminado, ellos tienen jugadores con experiencia y con recorrido en otras categorías, pero nosotros de local nos hacemos fuertes, contamos con el respaldo de nuestra gente, y vamos a salir a buscar el partido allá, sabiendo que nos queda la mitad de la serie todavía”.