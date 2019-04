Regularizan DNI a internos de la Unidad Penal 1

El Gobierno provincial a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, llevó adelante ayer un nuevo operativo de trámites por el Documento Nacional de Identidad (DNI) en la Unidad Penal N° 1 de la ciudad de Corrientes, para los detenidos que se encuentran en el lugar y que no cuentan con el mismo. En la oportunidad se contó con la presencia del titular de la mencionada cartera, Jorge Quintana, quién informó que junto con la Unidad Penal N° 6 de San Cayetano, son en total cerca de 350 los reclusos que en Corrientes no tienen en condiciones su documentación.

El objetivo principal de la campaña es garantizar el derecho a la identidad de las personas que se encuentran privadas de su libertad. El mismo consiste en la realización de ejemplares nuevos o la actualización del DNI según cada caso, y para eso se cuenta con la Dirección del Registro Provincial de las Personas que se acercó por segunda vez a esta Unidad.

“Es un anhelo que teníamos en carpeta desde el año pasado y afortunadamente desde la semana pasada lo estamos efectivizando”, expresó el ministro Quintana. Contó que “lo hicimos primero en la Unidad Penal 6”, hasta donde llegó una de las oficinas móviles con los dispositivos de alta generación para concretar el trámite con 200 detenidos; y que es el mismo que se lleva a todas las localidades y barrios de la provincia, el cual cuenta con dos puestos digitales para la toma de datos biométricos que son enviados al Registro Nacional de la Personas (Renaper), dependiente del Ministerio del Interior de la Nación.

Por otra parte, el miércoles de la semana pasada accedieron al beneficio en la Unidad Penal N° 1 aproximadamente 80 reclusos y este lunes se finalizó con el restante, que es de 130, de los cuales “les puedo garantizar que entre el 80 y 90% que hoy está indocumentado, en 15 días más tendrá su Documento”, aseguró Quintana. En tanto aclaró que “no sé si vamos allegar a los 350, porque para algunos se necesita una información sumaria que eso ya es un presupuesto aparte”.

El funcionario provincial resaltó que es de suma importancia que los detenidos cuenten con su DNI, ya que “estando adentro son un NN, y por ejemplo si se enferman o para cualquier trámite, si no tienen su DNI están totalmente imposibilitados de poder insertarse, y ni hablar de aquellos condenados que están próximos a salir”. Acompañaron al ministro, el subsecretario de Seguridad, Osvaldo de los Santos García y el director de la Unidad Penal N° 1 de condenados, subalcaide Ariel Ramírez.