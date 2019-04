“Frutazo” en plaza de Mayo para protestar por la crisis del sector

Chacareros de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén reparten gratis durante la mañana frutas y verduras en Plaza de Mayo, bajo el lema “por la rentabilidad de los productores primarios”, informó el secretario de esa organización, Marcelo Corioliani.

Una de las principales problemáticas que afrontan los chacareros es la falta de un precio que les asegure una actividad rentable, y piden la asistencia de un aporte no reintegrable de $1,50 por kilo de fruta para compensar parte del costo de cosecha, además de un Plan Sanitario con asistencia por 10 años.

Desde la Federación vienen reclamando hace meses un aporte que compense el precio del kilo por fruta. “En los mejores casos se estaba pagando por kilo de fruta aproximadamente USD 0,15, cuando el costo de producción está en USD 0,28 o USD 0,32”, dijo Corioliani.

A su vez, el secretario de fruticultura de Río Negro, Carlos Banacloy, sostuvo en medios radiales que “es un país que no ha tenido una política económica estable en los últimos 20 años, veníamos de una inflación promedio que supera la media interanual de todos nuestros competidores, y esto hace que nuestras economías regionales sean sensibles”.

Mauricio Molinaro, productor que participó en la última entrega que se realizó en Buenos Aires, dijo que “es una pena que acá estemos dejando tirada la fruta, cuando existe gente que no la puede consumir”.

Por su parte, el presidente de la cámara frutícola de Villa Regina, Hugo Galeano, dijo que el problema se profundizó cuando el dólar estaba a $18, “compramos plaguicidas y cuando fuimos a pagar nos encontramos con una deuda de $42 y a eso se suma el combustible, que nos viene destrozando con los aumentos”.

Se suman al frutazo productores de Entre Ríos que, según informaron, atraviesan una crítica situación.