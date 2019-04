Colombi: "Más allá de las medidas económicas adoptadas, el problema somos los argentinos"

El ex gobernador y actual senador provincial, Ricardo Colombi, se refirió a la crítica situación del país y sostuvo que "mas allá de las medidas adoptadas, el problema somos los argentinos. Tenemos que ser más argentinos". En este sentido, subrayó que "nadie puede negar que la situación no es la deseada, la realidad es crítica, pero no es terminal".

En declaraciones a FM Futurock, el ex mandatario se mostró optimista y dijo que "el Gobierno va a poder encarrilar la situación en parte, pero es una cuestión de años". "Nadie quiere volver al pasado, más allá de quien sea el candidato de Cambiemos", agregó, según consignó la Agencia Telam.

Por otra parte, indicó que el radicalismo puede "potenciar la alianza con Cambiemos" en vistas de los comicios generales de octubre. "Como UCR tenemos que potenciar la alianza con Cambiemos", destacó.

En otro orden, consultado sobre el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna dijio que "podría ser importante en el equipo económico" a futuro; y sobre Martín Lousteau, añadió que su eventual candidatura será puesta "como otra opción, y veremos luego quién es la mejor figura para potenciar Cambiemos".

Para finalizar, consultado sobre las declaraciones de la diputada Elisa Carrió quien esta semana sostuvo que "gracias a Dios el ex gobernador José Manuel de la Sota está muerto", Colombi las calificó como "lamentables".