Decomisan 400 kilos de carne en mal estado

Casi 400 kilos de carne no apta para el consumo humano fueron secuestrados en sendos procedimientos realizados por la Policía en las localidades de 9 de Julio y Pedro R. Fernández (Mantilla).

En tal sentido se informó que el Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Producción Animal y en conjunto con la Policía Rural y Ecológica, realizó estos procedimientos en el marco de la prevención de la faena clandestina.

Por su parte desde la Jefatura de Policía resaltaron el trabajo dentro del contexto del Plan Integral de Seguridad Vial y Prevención del Abigeato y Control Masivo de Carnicerías diagramado por esa Jefatura.

Fueron concretados en la localidad de 9 de Julio, donde se decomisaron cerca de 400 kilogramos de carnes y chacinados no aptos para el consumo.

En detalle indicaron que se procedió al decomiso de un total de 310, 3 kilogramos de carne bovina, 45,4 kg de carne porcina y 35,5 kg de chorizos no aptos para el consumo humano.

Todo lo secuestrado fue posteriormente desnaturalizado por el método de incineración, en las instalaciones de la planta de faena de la localidad de San Roque.

Por otra parte, los funcionarios policiales y de la cartera productiva también visitaron la localidad de Pedro R. Fernández (ex Estación Mantilla), donde no se observaron irregularidades en la cadena formal de comercialización de la carne.