Virasoro: mueren dos niños en el incendio de su casa cuando jugaban con encendedor

Conmovedor mensaje de la mamá

“Hoy se me fueron 2 pedacitos de mi alma, pocos conocen mi vida, muchos solo ven la tapa y no leen las páginas ¡y me juzgan! ¡Por 2 segundos se me fueron! ¡Solo pienso que Dios necesita 2 angelitos más en el cielo y se los llevó!”, escribió en su muro de Facebook Alejandra Ferreyra, la mamá de los pequeños Alexis y Samuel, los hermanitos que fallecieron ayer a la madrugada en un incendio en Virasoro.

“… Sé que corren por mis venas y ya no los puedo abrazar y duele… me quedo con sus travesuras”, agregó.

El texto incluye detalles conmovedores: “Hoy justo diste tus primeros pasitos Alexis, tus hermanitos estaban felice. Samuel, eras mi dulce niño, ¡nunca olvidaré cómo cantabas ‘Vamos pa’ la playa’! ¡Cómo bailabas junto con mamá cuando los 3 jugaban a la casita en mi ropero!”.

“… Cuando salí para trabajar y me decían ¡maaaa, helado traé! Hoy más que nunca sé que tengo 2 angelitos en el cielo y gracias Dios porque tengo uno por quien luchar ¡juntos a la par siempre! ¡Mamá los ama! ¡Infinitamente juro no rendirme jamás!” (sic), finalizó.