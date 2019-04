Chamamé en el CCK

Este viernes 26 se presentó el primer concierto denominado “Los Fundamentales” del ciclo “Universo Chamame” que se dió cita en el Centro Cultural Néstor Kirchner en la Ciudad de Buenos Aires. Reunió a figuras claves del litoral como Santiago “Bocha” Sheridan, Simón de Jesús Palacios y Nacha Roldan.

El horario fijado fue a las 20hs, con entrada gratuita y con reserva a través de la web, el público hizo su ingreso por la calle Sarmiento. Con dos plateas y una capacidad para 500 personas, la banda soporte hizo su ingreso al escenario. Rudy Flores y Aldy Balestra en guitarras, Javier Acevedo en acordeón y acoplándose Marco Antonio Fernández en bandoneón.

La apertura del espectáculo se realizó con el emblemático chamamé “La Calandria”, de Isaco Abitbol y seguido por “El Forastero” de Yaguarón y Emeterio Fernández hizo su ingreso el “Bocha Sheridan” arrancando aplausos del público en la mitad de la composición.

Al dejar la platea vibrante sonaron las acordes de Villanueva, para que la cantante formoseña Nacha Roldán realice su presentación. En tercer lugar se presentó el cantante de Empedrado, Corrientes Simón de Jesús Palacios acompañado en dúo por Juan Carlos Galarza regalándonos una composición de Palacios y Gualberto Meza “Para Zuni Solita”.

Los artistas se fueron presentándo en el escenario en la introducción del tema correspondiente de ésta manera fueron alternando sus actuaciones. En varios paréntesis la banda soporte ejecutó 3 temas instrumentales como “Al Negro Ave” de la autoría de Rudy y Nini Flores con un aplauso recordatorio para Avelino Flores y su hijo Nini. Otras de las composiciones fue Paso Ñaró de Roque González y Alfredo Almeida, eximios músicos que integraron el conjunto de Tránsito Cocomarola.

Santiago Bocha Sheridan nos regaló obras como “Niña del Ñangapirí” a dúo con Aldy Balestra, luego sonaron “Flores del Alma” y “Neike Chamigo” secundado por su hijo Santiago Sheridan realizando un gesto de agradecimiento al público que lo escuchó atentamente en toda su actuación regalándoles el aplauso que merecían.

En diálogo con el EL LITORAL, le consultamos al Bocha Sheridan sobre su presentación en CCK:

“Creo que hace rato hacía falta que Buenos Aires nos reciba, mejor dicho que nosotros nos animemos a traer nuestro chamamé en este lugar emblemático de la Capital Federal. Es muy linda esta juntada, esta idea de Aldy, quiénes representamos de alguna manera un estilo musical, pero es chamame, en el caso de de Simón acompañado por Juan Carlos Galarza y en el caso de Nacha Roldán que hace rato no la veía, un caso fundamental junto con otras como Ramonita Galarza. Es una buena idea juntarnos, es tan importante para nosotros y estamos muy contentos por eso.

¿Sentis que el chamame está ocupando un lugar importante como el CCK?

Yo creo que aquí estamos porque nuestra Fiesta Nacional trasciende nuestras fronteras y no imaginamos hasta dónde llegamos y estar en Bs As es fundamental, es Argentina, es la música que amamos nosotros todos los correntinos, de a poquito vamos penetrando en otras provincias con el chamamé, una melodía hermosa con muy buenas poesías, muy contento de participar en éste evento.

Su hijo Santiago nos comentó: Un placer esta acá, en éste lugar nuestra música está en lo más alto, que se expresa en lugares de nuestro país. Un bendición de Dios, una bendición compartir con el “Bocha” en mi caso ya son dos años que comparto en el CCK, y ahora como productor de él, me sumaron para hacer un tema con ellos.

El chamamé está en la cúspide,hay que tratar de mantenerlo, hacer todos éstos eventos realmente ayuda a mantenerlo, felicitaciones a todos los productores que realmente se pusieron la capa.

La cantante nacida en Formoseña y criada en Corrientes nos regaló dos obras de Edgar Romero Maciel y Albérico Mansilla “Sauce” y “Viejo Caa Catí” a lo que comentó que los juntó para que tengan el mismo sabor y la misma lágrima, en tercer témino cantó “Angélica” un clásico del género chamamecero.

Simón de Jesús Palacios con más de 80 años vividos a dúo con Juan Carlos Galarza nos cantó Chinita Linda un chamame que se lo dedicó a su esposa, y como en toda su actividad artística Palacios le cantó a la ciudad de Corrientes nos regaló el clásico “Ciudad Porá” de Avelino Flores y Carlos Carletti. Ya casi en el cierre del espectáculo no podía faltar el himno del conjunto “Recordando a Concepción” que comparte la autoría con Manuel Ramírez.

Antes de actuación, Simón nos comentó: Un cariño enorme para “El Litoral” un diario que conozco desde sus comienzos, y estamos emocionados por ser la primera vez que voy actuar en este lugar. Mi actuación se da en las bailantas y agradezco a Aldy por la invitación. Recién hice un ensayo y me imaginé la platea llena, mucha emoción, el repertorio lo pusieron ellos y lo vamos a cantar juntos. Para mí en esta altura de mi carrera es un aliciente para que continúe con todo esto. Recién hablé con kiry, mi hijo, y me dijo que hay que tener fuerza.

Con una duración aproximada de 65 minutos, el cierre del espectáculo se acercaba, todos los artistas convocados se unieron en el escenario. Allí se interpretó el inmortal Kilometro 11 de Tránsito Cocomarola y Constante Aguer, pero a pedido del público y los aplausos estallaban en la platea se interpretó otra obra clásica de Ramón Sixto Ríos titulada “Merceditas”.

El principal promotor Aldy Balestra nos dijo: “Los Fundamentales se denomina porque son el fundamento de los que después vendrá, después la gente del CCK nos pidió un concierto de los más jóvenes de la vanguardia, con nuevos sonidos y van a estar los gurises de Corrientes Nueva y otra función es a cargo de Luis Salinas, que es una mirada diferente, sabia. Acompañado por una banda soporte y me emociona estar con ellos. El chamamé se merece esto y ganar espacios que antes eran vedados. Tanto el CCK y el Gobierno de la Provincia de Corrientes se han puesto de acuerdo, son ellos los que tuvieron la idea y nosotros la llevamos a cabo. Sabemos que este año van a insistir con la UNESCO para proclamar al chamame patrimonio de la humanidad pero para nosotros , ya es un patrimonio intangible de la humanidad .

“Los Fundamentales” tendrá un segundo concierto el domingo 26 de mayo con un homenaje a Ernesto Montiel se presentará Cacho Espíndola, Marcelo Gati, Carlos Pino y Daniel Osuna con la misma banda soporte del primer concierto.

Dentro del ciclo “Universo Chamame” el próximo viernes 10 de mayo junto a Luis Salinas, Aldy Balestra, Jorge Güenaga e invitados y el concierto “Corrientes Nueva” se presentará el domingo 19 de mayo, allí se presentarán Pedro Ríos,Sofía Morales,Sergio Sosa, Julieta Y Luciano Obregón.