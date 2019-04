Krujoski probará en La Plata

El próximo fin de semana se concretará la quinta fecha del campeonato de TC Pista, categoría telonera del Turismo Carretera, y Humberto Krujoski trabaja intensamente para llegar de la mejor manera a la cita que se desarrollará en el autódromo de Rosario. En ese sentido, el piloto realizará una prueba el miércoles 1 de mayor en el autódromo de La Plata.

En las fechas anteriores (Krujoski compite desde la tercera) el auto que maneja el correntino no funcionó de la manera esperada, por eso se evaluaron los caminos a seguir para que el Dodge (foto) que prepara Castellano Power Team esté en perfectas condiciones.

Luego de analizar la situación se decidió cambiar la estructura del auto, porque los expertos coincidieron en que el problema está allí, y consideran que con eso podrán darle un vehículo confiable y competitivo al correntino.

“Venimos trabajando para mejorar nuestro rendimiento. Me adapté rápidamente a la categoría y conductivamente siento que estoy haciendo las cosas bien, pero no logramos que el auto funcione como esperábamos”, explicó Krujoski.

“Después de evaluar varios aspectos, resolvimos con los ingenieros cambiar el chasis del auto y es algo en lo que estamos trabajando. Por eso está previsto realizar una prueba este miércoles en el autódromo de La Plata. Entonces podremos evaluar el funcionamiento en pista. Después trabajaremos en la puesta a punto”, agregó.