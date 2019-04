Se abre la temporada 2019 con el torneo Apertura

La temporada 2019 del fútbol de salón en la ciudad de Corrientes se pondrá en marcha hoy con el inicio del torneo Apertura en las tres categorías de primera división: A, B y C.

Esta competencia que organiza la Asociación Correntina de Fútbol de Salón se disputará por el sistema de todos contra todos a una rueda. Luego, llegará el Intermedio donde los equipos se dividirán en dos grupos (Campeonato y Permanencia) en la búsqueda del cuadrangular final para definir el campeón oficial del año y determinar los dos equipos que bajarán de divisional.

Luego de la reforma realizada en la pasada temporada, en cada categoría quedaron 16 equipos, número que permite una mejor organización de la competencia.

La programación para hoy, en dos escenarios, es la siguiente:

Cancha Hércules: 8.45 (C) Olimpo vs. Armenia, 10.00 (C) Hebraica vs. El Decano, 11.00 (C) Centauro vs. Milenium, 12.00 (C) Imperio vs. Sportivo, 13.00 (B) 17 de Agosto vs. Sporting, 14.00 Juniors vs. A. Nordeste, 15.00 (B) Don Ocho vs. Gafa, 16.00 (B) Jaguares vs. San Pantaleón, 17.00 (A) Victoria vs. Marmolería, 18.30 (A) Pingüinos vs. Cruz Diablo, 20.00 (A) Olimpia vs. Bañado Norte y 21.30 Deportivo Fénix vs. Pinta Fut Sal.

Cancha 1.536 Viviendas: 8.45 (C) Lunes Culturales vs. Internacional, 10.00 (C) El Santo vs. Aplanadora, 11.00 (C) Deportivo Sur vs. Acero Puro, 12.00 (C) Barrio San Martín vs. Juan de Vera, 13.00 (B) Islas Malvinas vs. Libertad, 14.00 (B) Santa Teresita vs. Deportivo Dengue, 15.00 (B) San Jorge vs. Boca Unidos, 16.00 (B) San Gerónimo vs. San Benito, 17.00 (A) Deportivo Cichero vs. El Cosmos, 18.30 (A) Primos vs. Real Unión, 20.00 (A) Oriana vs. Comunicaciones y 21.30 (A) Panadería Romero vs. Nacional.