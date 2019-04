Descartan a Corrientes como sede de la Convención nacional del radicalismo

La Convención partidaria que deberá decidir sobre la pertenencia de la UCR a Cambiemos no se realizaría en Corrientes, como se especuló hace unos meses. Lo cierto es que no hay certezas sobre el distrito en el que se realizará.

Lo más probable es que los radicales se reúnan en la Capital Federal o en sus inmediaciones, como en el histórico Círculo Asturiano de Vicente López.

Hay radicales que no descartan un consenso posible con demandas al PRO para dejar por escrito el funcionamiento que debería tener la coalición; facultar a una mesa de negociación con el macrismo en la que se sienten representantes de Morales, Cornejo, y el propio Valdés.

“Como UCR tenemos que potenciar la alianza con Cambiemos”, destacó Ricardo Colombi, vicepresidente segundo del Comité Nacional de la UCR.

En otro orden, consultado sobre el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, dijo que “podría ser importante en el equipo económico” a futuro; y sobre Martín Lousteau, añadió que su eventual candidatura será puesta “como otra opción, y veremos luego quién es la mejor figura para potenciar Cambiemos”.

Colombi expresó que desde la UCR “creen que hay muchas cuestiones que se podrían haber encaminado distintas, y que algunas medidas se podrían haber tomado de otra forma”.

No obstante dijo que en el aspecto económico “más allá de las medidas adoptadas, el problema somos los argentinos. Tenemos que ser más argentinos”.

Según Colombi, “el Gobierno va a poder encarrilar la situación en parte, pero es una cuestión de años”.

En este sentido, Colombi subrayó que “nadie puede negar que la situación no es la deseada, la realidad es crítica, pero no es terminal”; y remarcó: “Nadie quiere volver al pasado, más allá de quién sea el candidato de Cambiemos”.

En marzo, los gobernadores radicales convergieron en esta ciudad y a través de un documento consideraron como necesario “revisar los aumentos de las tarifas de los servicios públicos.”

“Creemos conveniente fomentar el crédito para el consumo, como así también subsidiar tasas a las Pymes y micro Pymes, como medidas excepcionales, que permitan generar un circuito virtuoso de la economía”, señalaron.

Desde el radicalismo justificaron el pedido tras señalar que “el deterioro institucional que sufría la Argentina fue muy superior al diagnóstico inicial que teníamos. La salida del populismo es mucho más difícil de lo que pensábamos. Pero somos conscientes de que nos encontramos en una situación de crisis”.

De esta manera, los radicales que firmaron el documento sostuvieron que tienen “un compromiso claro y consistente con Cambiemos, la construcción política que fundamos. Compromiso que puede verificarse en el respaldo parlamentario sin fisuras que nuestros legisladores han brindado al Ejecutivo, en el acompañamiento de nuestros Gobernadores y en el despliegue de nuestros militantes en el territorio. Compromiso inspirado en evitar cualquier regresión a escenarios de deterioro institucional”.

“Nos sentimos parte, porque este proceso está alineado con las causas que le han dado sentido a la existencia de nuestro partido: siempre por más democracia y mejores políticas para los ciudadanos”, concluye el documento.

Ese documento fue el puntapié inicial para la elaboración de un par de medidas, exigida por los radicales, para paliar la crisis económica nacional.

A ese efecto, el Gobierno nacional congeló las tarifas de servicios públicos y lanzó precios cuidados.