Señalan incongruencias entre ciertos monumentos y sus entornos urbanos

Son muchos y variados los monumentos que existen en la ciudad en honor a diferentes personajes históricos. Si bien cada uno de ellos posee una importancia indiscutible, advierten que en varios casos se encuentran emplazados en lugares incongruentes respecto del momento histórico al que refieren.

El arquitecto Santiago Sivori señaló, en este sentido, varios ejemplos. Uno de los más llamativos es el del ex gobernador Juan Gregorio Pujol, cuyo nombre fue impuesto a una de las avenidas de la zona norte de la ciudad. En la rotonda que se encuentra sobre esta arteria, en cambio, se levanta un recordatorio a la fundación de Corrientes.

En tanto, en la zona donde se produjo el desembarco español y cerca de donde estuvo el primer fuerte, se erige un monumento a Carlos María de Alvear. Aunque resulta indiscutible su valor histórico y artístico ya que se trata de una obra de la reconocida escultora Lola Mora, guarda poca relación con el entorno urbano donde se encuentra emplazado.

Según opina Sivori, la intersección de las avenidas 3 de Abril y Costanera podría ser el sitio indicado para un monumento que haga referencia a la fundación, por ejemplo, el de Juan Torres de Vera y Aragón.

Frente al Colegio Nacional y cerca de la Punta San Sebastián se levanta un monumento a Sebastián Gaboto, zona que aseguran no navegó, pudiendo ser un lugar más acertado las cercanías al ingreso a la localidad de Santa Ana. Otro caso llamativo es el de la costanera que lleva el nombre del General San Martín, pero no tiene ningún busto en homenaje al Padre de la Patria.

Allí, en el principal paseo capitalino, se levantaron en las últimas décadas diferentes monumentos, algunos en honor a personajes históricos y otros a ciudadanos destacados de Corrientes como es el caso de Sor Assunta Pittaro, ex madre superiora de la Escuela Misericordia.

Más allá del valor de cada uno de ellos, Santiago Sivori propone crear un protocolo para fijar algunas condiciones mínimas que permitan a determinada persona eternizarse a través de un monumento.

Por último, vale señalar otro caso particular. El Hogar Escuela se llamaba Juan Domingo Perón. Con la proscripción del peronismo, se lo rebautizó como Alfredo J. Ferreyra. Hasta ahora, en el ingreso al edificio educativo pueden advertirse aún ambas placas; es decir, tiene a la vista de sus visitantes los dos nombres.