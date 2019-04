Capturan a un hombre que huyó luego de atropellar y matar a cuatro jóvenes

En un operativo en la Terminal de Omnibus de Goya capturaron a Sergio E. Lehr, quien era intensamente buscado hace meses para que cumpla efectivamente una condena de cuatro años de prisión, al ser hallado culpable de la muerte de un grupo de jóvenes al embestirlos con su camioneta y luego darse a la fuga en el 2014.

El procedimiento fue realizado por la Policía Federal y Lehr fue alojado en la alcaidía de Goya.

El homicida al volante fue condenado el 16 de diciembre de 2016, a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo. Llegó libre al debate y siguió gozando la excarcelación. Luego de la sentencia apeló el fallo a Casación y los camaristas ratificaron por unanimidad la pena impuesta por el TOP de Goya.

Luego, Lehr pidió recurso extraordinario federal, y le denegaron por inoficioso y ordenaron la detención del homicida al volante. En septiembre del 2018, el tribunal oficia por intermedio del Juzgado de Garantías de la ciudad de Concordia -Entre Ríos- a la Policía de la vecina provincia para detenerlo y trasladarlo a Goya, para cumplir la pena. Pero allí quien hoy es su ex pareja manifestó a las autoridades que “se separó luego del accidente en cual estaría involucrado, que desconoce su paradero, que estaría viviendo en la provincia de Corrientes, que no sabe cuándo regresaría a la provincia de Entre Ríos”.

A partir de ese momento, fue declarado en rebeldía y se dispuso su inmediata captura.

El pedido de detención se ofició a todas las dependencias policiales, y fuerzas federales, ya que se desconocía su paradero y en varios lugares por donde deambulaba siempre daba negativo el procedimiento para detenerlo.

Pero en los últimos días, de acuerdo a información obtenida por investigadores, estaba en la ciudad de Goya.

Es así, que se montó un operativo especial el día sábado en la terminal, por parte de la Brigada de la Sub Delegación de Policía Federal porque se sospechaba quería viajar a otra provincia, para seguir ocultándose. Una vez identificado fue detenido cuando iba a subir a un micro de larga distancia, se informó al Juzgado en turno y fue puesto a disposición en una celda de la Comisaría Primera.

El trágico accidente se produjo alrededor de las 22 del 16 enero del 2014, en la Ruta Nacional 12 en la bajada Norte del puente Santa Rosa, en el límite entre los departamentos de Goya y Esquina.

Las víctimas fueron identificadas como Ramón Darío Martínez, de 17 años, con domicilio en el paraje Santa Rita; Leandro Ariel Fernández, de 20 años, del paraje El Duraznillo; Ariel Alejandro Montiel, 18 años, también de El Duraznillo, y Pedro Alberto Molina, de 16, con domicilio en el paraje Santa Rita.