San Roque: Vice arremetió contra la concejal que pidió suspenderlo

A través de un comunicado, el viceintendente de San Roque José Altamirano cuestionó a la concejal que días atrás solicitó su suspensión y enjuiciamiento por presunta acumulación de cargos rentados. Un proceso que finalmente, por decisión de la mayoría en el recinto, no prosperó.

“Estimados vecinos: atento a los hechos que son de público conocimiento quiero efectuar algunas consideraciones a efectos de que la opinión pública no sea sorprendida en su buena fe por actitudes malintencionadas que tienen por finalidad confundir a los pobladores y de ese modo distraer la atención de lo que realmente interesa a la comunidad”, comienza diciendo en el escrito. Tras lo cual consideró que es llamativo que “la concejal que ha hecho denuncias contra mi persona, se concentre en cuestiones de menor cuantía y mire para otra lado cuando se trata de cumplir con su función de controlar las cuentas públicas”. En este punto, hizo referencia a que el Ejecutivo Municipal aún adeuda el envío de los balances de los últimos 20 días del 2017 y de los 12 meses del año pasado. Asimismo, en los siguientes párrafos insistió en su hipótesis de que las acusaciones en su contra responden a cuestiones políticas para no tratar los incumplimientos por parte de la Intendencia.