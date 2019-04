Denunció que su hijo con síndrome de Down fue abusado por el padre

Una mujer radicó una impactante denuncia al afirmar que su hijo con síndrome de Down que ahora tiene 16 años, había sido abusado sexualmente por su propio padre. La señora hizo público el caso. Muy conmocionada y angustiada brindó detalles y remarcó que el hombre está libre y por ello pide justicia.

“Necesito justicia por mi hijo, ya no sé más dónde recurrir, son muchos años, lo que le pasó en su cuerpo no se borra, por eso pido justicia”, expresó.

Relató que en junio van a ser 3 años. “Pasamos por un episodio con mi hijo con síndrome de Down con un abuso sexual causado por su padre, hice la denuncia, pasamos por la parte psicológica, citaciones, testigos, y procedimientos legales que requería el caso”, relató.

Admitió además que no tiene abogado. “Yo me manejé sola, presentaba papeles, le citaron a mi hijo, le tomaron la declaración, pasaba el tiempo, no había respuestas y hoy me presento al Juzgado Nº 5 y me dicen que la resolución es que le dictaron falta de mérito”, sostuvo angustiada la mujer.

Resaltó que “este hombre está libre, anda por la calle, tranquilo”, indicó tras lo cual agregó que “yo me presenté a la Justicia siempre, no es un dice qué, mi hijo al único lugar que salía era con el papá, los fines de semana, y él me decía que yo armaba toda una película”, enfatizó la señora que públicamente pide justicia. Contó que “mi hijo dice palabras sueltas, a su manera él trataba de explicar lo que le sucedía” remarcó y destacó que el chico “siente rechazo cuando le higienizo sus partes íntimas...”.