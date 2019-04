Pidieron que no liberen a detenidos por caso Dalpozzolo

Familiares y amigos de Roxana Dalpozzolo, la joven que murió tras ser atropellada por motochorros, marcharon por las calles de la ciudad y se manifestaron en el Juzgado que entiende en la causa para pedir que no liberen a los acusados beneficiados con el cambio de carátula.

El abogado de la familia Dalpozzolo, Martín Ríos, dijo en declaraciones a Radio Dos que “marchamos para pedirle a la jueza que no les conceda el beneficio de la excarcelación a los dos imputados” .

“Esta marcha es para expresarse, la familia Dalpozzolo tiene dolor y bronca”, señaló el letrado a la vez que agregó que un fallo judicial no se puede modificar con una marcha, pero es para levantar la bandera y pedir justicia”.

En tanto, agregó que “si los liberan se demoraría la fecha del debate; si están detenidos, el juicio oral se hace rápido”

Por su parte, Gabriela, la hermana de Roxana, afirmó que “estamos marchando porque sería una injusticia que los liberen, estamos indignados”.

“Nos están matando de a poco, todos los días, desde el cambio de carátula estamos muy mal. No fue un accidente, estos lacras le arrebataron la vida”, manifestó.

Mencionó que los hijos de Roxana, de 13 y 11años participan de la marcha.

“La Justicia tomó el robo de la cartera y no la vida de mi hermana. Ellos mataron a mi hermana, no fue un accidente”, concluyó Gabriela.