Ricardo pone condiciones para las candidaturas: “Dependerán de los votos”

El ex gobernador, Ricardo Colombi, habló sobre el cierre de alianzas, en la que Encuentro por Corrientes quedó conformado con 25 partidos. “Casi todas las fuerzas entraron”, dijo en declaraciones a Radio Mitre.

“La alianza en toda la provincia es ECO, en las comunas hay que repetir, sino que el partido vaya solo o ir con otro que integre la alianza provincial, lo que no permitimos es hacer una alianza que no integre Encuentro por Corrientes”, explicó.

“La grilla se armará de acuerdo a los votos de los partidos, porque hay que tener en cuenta un parámetro para armar la lista”, agregó. Comentó que trabaja en un Código Electoral propio que tiene muchas reformas, que sea ágil, moderno, que fije las competencias, que tenga una justicia electoral propia, la posibilidad de administrar la conformación de los padrones, nuevos circuitos electorales.

“Votamos en la misma cantidad de escuelas que hace diez años atrás cuando había un padrón de 400 mil electores y hoy somos más de 900 mil. Sería ampliar la cantidad de lugares de votación”, explicó. Mencionó que es importante la implementación de boleta única, fijar las campañas electorales que hoy ameritan la discusión.