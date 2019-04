Semana sin actividad en las bancas legislativas

La Cámara de Senadores no sesionó ayer por falta de quórum. Tampoco lo hizo la Cámara de Diputados. La campaña electoral ya arrancó y la actividad en las bancas mermará.

Si bien, el orden del día del Senado era escueto, la ausencia de los legisladores hizo caer la sesión.

La próxima semana se trataría el proyecto que promueve la instalación de pasteras con su marco normativo.

En tanto, la Cámara de Diputados tampoco sesionó el miércoles debido al fallecimiento del padre de la secretaria legislativa, Evelyn Karsten.

Desde que se inició el período ordinario, la Cámara baja no sesionó en dos oportunidades.

Entre las iniciativas que esperan mejor suerte, se destacan la Ley de Paridad de Género; el voto joven y, por supuesto, el Código Procesal Penal.

La semana que viene se retomarían los temas no tratados esta semana.