The Beats en Corrientes

El grupo con 30 años de carrera, The Beats, considerada la mejor banda beatle del mundo en Inglaterra, dará un gran show en Corrientes. Será el sábado 13 de abril a las 22 en Hangar (costanera Sur y Lamadrid).

The Beats trae a la ciudad la magia intacta de The Beatles con la innovación constante que la caracteriza. Con una puesta en escena con sorpresas, golpes de efecto y momentos especiales que la audiencia podrá apreciar a lo largo del desarrollo del show, sonarán los clásicos de la mítica banda.