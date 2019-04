Arrancó la venta de la temporada otoño-invierno con camperas desde $2 mil a $9 mil

En los negocios céntricos arrancó esta semana la venta de indumentaria de la temporada otoño-invierno con un aumento desde el 20%. En estos días los clientes están buscando “ropa de media estación”, pero ya hay camperas a la venta que arrancan desde los $1.700 las de jeans y hasta $9 mil las de cuero.

Los costos, como siempre sucedió, dependen de la marca. Todo lo que tenga una firma reconocida, zapatillas, pantalones o camperas, empieza desde los $3 mil pesos. En las casas deportivas, un par de zapatillas no baja de los $2.400, siempre y cuando no sea exclusiva para hacer algunos deportes, ya que el costo de esto último puede superar los $6 mil.

“Están llevando lo más liviano todavía, no tanto lo que sea de mucho abrigo, sí están llevando mucho camperas de jean que están $990 y buzos para la escuela y la facultad que están desde los $390. Una campera de cuero cuesta $1.700”, comentó Daniela, de Fiucher.

Respecto a la demanda en general, desde este local ubicado por la peatonal Junín sostuvieron que “marzo históricamente es un mes tranquilo; en cuanto al precio, subió entre un 10% y 20% en relación al 2018, tratamos de no trasladar mucho el precio de costo al cliente para mantener la demanda”.

Los precios de las camparas son muy variados y dependen del comercio donde se busque; en un negocio que se llama Portsaid, una campara femenina de pluma superaba los $5 mil.

Desde Michelangelo, un local de cuero clásico en el centro de la ciudad, también contaron que “se están vendiendo muchos sweaters y zapatos.

Estamos esperando todo lo nuevo de esta temporada, tenemos una campera de cuero para hombre que aún tiene el precio del año pasado a $8.950, tenemos de otros precios también”, relató Angie mientras exhibía las prendas de muy buena calidad.

En las casas deportivas como Showsport, los valores son similares, en promedio una campera o buzo cuestan $3 mil. Por ejemplo, una campera tipo buzo vale $3.200, mientras que otra de marca Adidas, de otra tela, está $6.500.

En un negocio considerado económico para el común de la gente como By Deep, una campera de jean cuesta $1.700. Este precio se repite en varios lugares y esta prenda es considerada de media estación, es decir, se puede usar durante todo el año. Otros tipo blazers de marca, para mujer, no bajan de los $3 mil.

En otra casa de indumentaria masculina, Tiendas Genes, se encontraron precios variados y ofertas, donde una remera puede costar $280 y la campera más cara está $3 mil. También zapatos de cuero a $2.300, con la opción de pagar en 12 cuotas sin interés.

“Recién arrancó la venta esta semana, llevan todo lo que sea media estación como buzos livianos, también llevan mucho zapatos de cuero. Tenemos camperas de la marca Redcoes, unos jeans a $1.200 y camisas a $700”, contó Cristina a El Litoral.

De acuerdo al recorrido por el centro de la ciudad, todo lo que sea de marca no baja de los $3 mil, sea calzados, pantalones o camperas.