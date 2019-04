El Municipio solventará la despedida final de cada uno de sus héroes de Malvinas

“La causa Malvinas nos une a todos, las banderías políticas quedan de lado”, subrayó el presidente del Centro de Ex Combatientes de Paso de los Libres Roberto Ghelardi para definir lo que sucedió en la sesión especial que se desarrolló ayer en la citada entidad malvinera. Es que allí, por unanimidad los concejales aprobaron una ordenanza que establece que el Municipio solventará y se ocupará de organizar la despedida final de cada uno de los héroes. Norma que el Intendente garantizó que se promulgará. Pero además hubo tributos especiales.

La jornada comenzó minutos después de las 11 con el ingreso de la bandera de ceremonia en las instalaciones que nuclea a los malvineros libreños y donde se habían congregado autoridades comunales, ex combatientes, representantes de diferentes instituciones y alumnos de la Escuela “Verde”.

Luego, el Himno Nacional argentino fue interpretado por la banda militar de Libres. Acto que fue seguido por un minuto de silencio y las palabras de bienvenida de Ghelardi.

Así, comenzó la sesión especial para tratar una ordenanza destinada a fijar cómo serán las honras oficiales que cada ex combatiente de Libres recibirá cuando llegue el momento de la despedida final.

El concejal Edgard Giménez fue el encargado, en esta oportunidad, de dar lectura y fundamentar la propuesta. En este contexto destacó la proeza de los libreños en el conflicto bélico de Malvinas.

Luego, también el presidente del cuerpo deliberativo Wilfredo Collinet hizo hincapié en la importancia de establecer una normativa para garantizar que el Municipio siempre realice y solvente una honra especial para sus héroes.

Ordenanza

Precisamente, el proyecto de ordenanza que fue aprobado por unanimidad, en su artículo primero fija que “el Municipio de Libres se hará cargo de los costos que demande un servicio fúnebre al fallecer un integrante del Centro de Soldados Ex Combatientes en Malvinas ‘2 de Abril’ de nuestra ciudad, con los honores de Héroe de la Patria”. Mientras que en el segundo especifica que los familiares del ex combatiente deberán optar entre “honras oficiales en un velatorio privado o en honras oficiales completas”. A su vez, la ordenanza distingue que si eligen la primera opción, el área de ceremonial del Municipio enviará una corona en nombre del Municipio y de la población de Paso de los Libres; izará la bandera a media asta, entregará una placa para la lápida cuyo texto contendrá esta frase o similar: “Aquí descansan los restos de un héroe de Malvinas. En nombre del Municipio y del Pueblo de Paso de los Libres.

Y en caso de que la familia opte por un velatorio con honras oficiales, entre otras medidas, el Municipio se hará cargo de un servicio fúnebre especial y “dispondrá de guardias de honor que podrán estar a cargo de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad o Bomberos, quienes vestirán uniformes de gala”.

Este tributo especial no sólo fue aprobado por los ediles, sino que posteriormente el propio intendente Martín Ascúa al hacer uso de la palabra, aseveró que promulgará la normativa.

El acto continuó con la lectura de las resoluciones a través de las cuales, tanto el Ejecutivo como el Concejo, declararon huésped de honor a los veteranos provenientes de Buenos Aires: Jorge Alberto “Beto” Altieri, Carlos Saccon, Juan Carlos Arrieta, Pedro Díaz e incluso a Ricardo César Medina que no pudo concurrir.

Cuando finalizó la sesión, se vivió un momento muy especial porque primero se proyectó un video sobre la vida de Altieri y después él mismo relató cada una de las adversidades que afrontó. Y “gracias al aporte de un argentino logró recuperar el casco que le salvó la vida en Malvinas y que se estaba subastando en internet”, recordó Ghelardi a El Litoral.

Luego, se trasladaron hasta la casa de María Elena Murillo, quien recibió una placa por el tributo especial que rindió a los héroes. (Ver imagen).