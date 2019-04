La Colecta Más por Menos cumple sus bodas de oro “en una situación caótica de pobreza”

La Colecta Más por Menos cumplirá 50 años de labor solidaria, centrada en unir puentes de comunicación entre los que más tienen y los que tienen poco. Un lazo que pretenden reforzar durante el 2019, sobre todo porque los índices de pobreza lejos de reducirse se recrudecen.

En este marco, desde la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas informaron que durante todo el año se puede colaborar con los diversos proyectos humanitarios que se desarrollan. De hecho, las diócesis de la provincia (Corrientes, Goya y Santo Tomé) se centran en el listado de las regiones más necesitadas y que por ende reciben fondos más altos.

“La Colecta Más por Menos cumple sus bodas de oro en un año difícil para un gran porcentaje de la población que se encuentra en medio de una situación caótica de pobreza. Hay gente que está muy mal de verdad. No hablamos sólo de no poder pagar los servicios, hablamos de personas que no tienen para comer. Como católicos no podemos permanecer indiferentes y como iglesia debemos estar al lado de los que necesitan. Sabemos que esto no soluciona el problema pero sí ayuda a paliar la situación. Por eso se reciben donaciones durante todo el año”, expresó a El Litoral el administrador de la Colecta Más por Menos, Luis Enrique Porrini.

La obra benéfica se desarrolla de manera permanente, por ese motivo señalan que los interesados en colaborar pueden hacerlo de diferentes formas: dirigiendo la correspondencia a Comisión Episcopal de Ayuda, Suipacha 1032 2º piso, (C1008AAV) Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o bien enviando cheques o giros a nombre de “Conferencia Episcopal Argentina” (no a la orden) con tarjetas de crédito. Para más información se debe consultar en la página www.colectamaspormenos.com.ar

Colecta 2018

La campaña solidaria del 2018 a nivel país recolectó un total de $50.227.798,73. Lo que significó un crecimiento del 13% en relación al 2017, y que ya se distribuyó a las diferentes diócesis.

Sobre este punto, Luis Porrini indicó: “La colecta siempre ha crecido gracias al esfuerzo de muchas personas que han donado, incluso lo poco que tienen. Por eso le damos mucho valor a lo recibido y más que nunca rendimos cuenta de todo lo recaudado”.

En lo que respecta a la provincia, precisaron que se distribuyó a la diócesis de Goya un total de 1.240.000 (porque se encuentra en la lista de segunda prioridad) mientras que Capital y Santo Tomé recibieron $1.210.000 (tercera prioridad).

“Las tres diócesis de Corrientes están dentro del grupo de las más necesitadas y en general las provincias del NEA y NOA, porque tienen una pobreza estructural histórica”, precisó el coordinador de la colecta.

La selección de las diócesis más necesitadas es realizada en base a la revisión de las necesidades de la estructura social y pastoral. Este año renovarán el elenco que realiza los estudios socioeconómicos.