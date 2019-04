Ganó Invico y se trepó a la punta, también triunfó Huracán Corrientes

Se puso en marcha la quinta fecha de la Primera División A para el Torneo Oficial de la Liga Correntina de Fútbol. Invico aprovechó el adelanto y le ganó 1 a 0 a Libertad como visitante para dar alcance a Boca Unidos, con 10 unidades, en la cima de la tabla de posiciones.

Invico consiguió el gol del triunfo a los 33 minutos del primer tiempo mediante la correcta ejecución de un penal de parte de Jonathan Zábala.

En otro de los encuentros de la quinta fecha, que se disputaron en la tarde sabatina, Huracán Corrientes se impuso como visitante a Lipton por 2 a 1.

Los goles del Azulgrana fueron obra de Nicolás Barrientos y Cristian Aguirre, en tanto que Lucas Cuenca anotó la provisoria igualdad del Azul. Todos los gritos fueron en la primera mitad del partido.

Además, durante la tarde de ayer se adelantó gran parte de la cuarta fecha del certamen Oficial de la Primera División B, que lidera Talleres.

El Portuario le ganó a Yaguaraté por 1 a 0 en cancha de Sportivo Corrientes, escenario donde el local perdió el primer turno por 3 a 0 frente a Deportivo Empedrado. De esta manera Talleres es líder absoluto con 10 puntos.

Además, Independiente consiguió su tercer triunfo al hilo al doblegar a Juventud Naciente de San Luis del Palmar por 2 a 1 (en cancha de Libertad), mientras que en Lipton se impuso por 2 a 1 Alumni sobre Defensores de Torino. En tanto que en cancha de Alvear, el local y Barrio Quilmes empataron 0 a 0, y Doctor Montaña le ganó a Robinson por 2 a 1.

La actividad de ambas categorías continuará hoy con el siguiente programa:

Hoy

Cancha Libertad

14:30 (1° A) Mandiyú vs. San Marcos.

16:30 (1° A) Rivadavia vs. San Jorge.

Cancha Sportivo

16:00 (1° B) Soberanía vs. Villa Raquel.

Cancha Mburucuyá

16:00 (1° A) Mburucuyá vs. Boca Unidos.