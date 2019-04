Huracán dio el primer paso en la serie y venció como visitante a Cambá Cuá

Cambá Cuá dio un paso en falso frente a Huracán de Goya y ahora está obligado a revertir el curso de la serie el próximo fin de semana en condición de visitante. En cancha de Huracán Corrientes perdió ayer por 1 a 0 frente al Sabalero en el juego de ida de una de las llaves correspondientes a la segunda fase Región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur.

El único gol de la tarde lo convirtió el delantero Arturo Ortíz a los 21 minutos del segundo tiempo, favorable a un Huracán que forzó errores y sacó provecho de ellos, y que potenció al máximo sus buenos pasajes durante el partido de ida. La revancha se disputará en el estadio Cacique Oviedo del Celeste goyano.

La visita comenzó el juego tratando de llevar las acciones a un terreno de cuerpo a cuerpo, más físico, lo que implicó que al Rojo le costara acomodarse al partido: tardó varios minutos hasta que Gustavo Ojeda pudo convertirse en el eje de la mitad de cancha, aunque pocas veces Cambá Cuá encontró la profundidad necesaria para poner en sensación de peligro a su oponente. Contó con muy buenas intenciones de Ojeda, Federico Torres o Javier Sosa -que salía del área para tratar de generar juego-, pero en lo colectivo resultó insuficiente para vulnerar al rival.

En tanto, Huracán le cortó los circuitos futbolísticos del local y cada vez que tuvo la oportunidad se disparó en ataque por las bandas o buscando jugar a las espaldas de los defensores cambacuaceros. Así llegaron varias aproximaciones del Sabalero: Maximiliano Gauna bajó la pelota para un tiro desviado de Ortíz; al rato Sebastián Falcone se filtró por derecha y mandó un centro que Gauna llegó a cabecear pero la pelota se fue alta; lo mismo que un tiro de Juan Varona; también el “Pájaro” Raúl Benítez dispuso un cabezazo cruzado; finalmente en una bonita jugada de elaboración colectiva, tras taco de Ortíz, cuando Varona -de frente al arco- se relamía para convertir, apareció el providencial cierre de Víctor Montiel y disipó una chance neta del conjunto goyano.

Mientras el local se diluyó en intenciones, un Sabalero muy frontal y práctico tensó la cuerda al límite.

Cuando por fin Cambá Cuá encontró la profundidad necesaria para ilusionarse con un gol, Sebastián Dening se lució para mantener el cero en la valla visitante. Torres conectó un centro al primer palo, se anticipó Daniel González y sacó un frentazo como para calentar la garganta, pero el manotazo del arquero despejó todo riesgo a los 11 minutos del segundo tiempo.

Walter Zacarías movió el banco del Rojo con los ingresos de Adrián Acevedo (por Daniel González) y Fernando González (en lugar de Montiel). En la primera parte saltó al campo de juego Sebastián González, ante una lesión de Enzo Quevedo. Pero no hubo caso, su equipo no pudo plantarse firme ni mostrar seguridad en sus pases y su fútbol.

Estas dudas y la determinación del rival fueron un combo explosivo para el local, que terminaron con el único gol de la tarde: “Sebita” González jugó para atrás en exigido pase para Rodrigo Valdovinos y, entonces, un muy rápido y activo “Pájaro” Benítez le robó la pelota al central del local, ingresó al área y al ver llegar por el centro a Ortíz, con un pase lo dejó de cara al gol, y el centrodelantero no fracasó.

Luego, el partido le calzó justo a Huracán, dado que Cambá Cuá jamás pudo reponerse del golpe recibido, en tanto que el goyano se dedicó a reducirle los espacios al local, que fue víctima de la frustración, y en el reverso el Sabalero potenció a las figuras de Benítez y Varona, rápidos y astutos, siempre listos para llevarse el balón por las bandas y con él en sus pies consumir las agujas del reloj.

Por poco, el Sabalero no se llevó un premio aún mayor, ya que a los 48 minutos Benítez recuperó una pelota por la izquierda, encaró hasta el fondo de la cancha y asistió a Ortíz, aunque en esta ocasión el disparo del delantero terminó yéndose por arriba del arco.

Más allá de este primer paso de Huracán, la serie está viva. Aunque queda la impresión que Cambá Cuá deberá dar un gran golpe de efecto en Goya si pretende revertir el curso de la eliminatoria.