Scioli se despegó de Cristina y dijo que será candidato presidencial

El ex gobernador de Buenos Aires y actual diputado nacional por Unidad Ciudadana, Daniel Scioli, confirmó que será “candidato a presidente, independientemente de lo que haga Cristina Kirchner”.

El legislador manifestó que espera que se pueda llevar adelante “una gran Paso opositora y sea la gente quien ordene las candidaturas”.

En esta línea remarcó la importancia de una unidad y de alcanzar “un nuevo acuerdo nacional”.

Según dijo, el objetivo es lograr que “el que gana gobierna y el que pierde, también gobierna”.

“Anhelo que se dé la unidad del arco opositor. Todos (los dirigentes opositores) estamos hablando para darle una respuesta a lo que nos pide la gente en la calle, que es que nos unamos”, manifestó Scioli en diálogo con la radio Futurock.

Al respecto, dijo que él será “candidato a presidente, independientemente de lo que haga Cristina Kirchner”, pero no como “un desafío a nadie en particular”.

Lo asumió en cambio, como “una responsabilidad” de mostrar que “hay otro camino” para el futuro del país.

“Hay dos caminos: o más ajuste o más desarrollo -subrayó- y este año la gente tiene una nueva oportunidad a la hora de hablar a través de las urnas para manifestarse sobre qué es lo que piensa de este gobierno”, dijo el ex gobernador.

Sobre la cuestión de las elecciones, Scioli no planteó exclusión alguna en esa gran Paso opositora, ni siquiera la del ex ministro de Economía, Roberto Lavagna.

“El tiempo que viene va a demandar lo mejor de cada mujer y cada hombre, y un volumen de experiencia y audacia para encarar el cambio de rumbo necesario. Todo aquel que tenga voluntad, merece mi respeto”, manifestó Scioli sobre una eventual candidatura de Lavagna.

Por último, consultado por su relación con el kirchnerismo, afirmó: “Es un vínculo que ha tenido sus tensiones y sus puntos de vista distintos pero en el que ha prevalecido una mirada en común a favor del país”.