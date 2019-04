Causa Sapucay: ex intendente Terán reiteró su inocencia

Natividad “Roger” Terán desde la Penitenciaría Federal de Ezeiza, donde está detenido desde hace dos años por la causa Sapucay, publicó una carta en Facebook donde “reitera su inocencia”.

“Queridos amigos, quiero compartir nuevamente con ustedes mi gran angustia por dos años de tanta injusticia. En todo este tiempo como lo han visto, me denigraron y humillaron de la manera más brutal en la mayoría de los medios de comunicación, condenándome al desprecio de la sociedad.

La metodología utilizada por los responsables es la confabulación entre autoridades políticas y judiciales, operadores sin escrúpulos que responden ante presiones e intereses de quienes hoy están en el poder. Armaron mi inclusión en una causa de asociación ilícita de narcotráfico, pretendiendo mostrar al país que un intendente K formaba parte de lo que denominaron como ‘Narcopolítica’, con el objetivo de utilizarse durante toda la campaña política como trofeo contra la lucha del narcotráfico.

Desde el inicio de la causa, solicite a los jueces y fiscales que investiguen con profundidad y responsabilidad el caso, esperando que todo se aclare en corto plazo. El Juez federal Sergio Torres junto al fiscal Carlos Stornelli fueron los responsables de la etapa de instrucción, ambos no me dieron oportunidad de defensa, a pesar de haber aportado muchos elementos probatorios para demostrar mi inocencia, pero nunca los tuvieron en cuenta, no investigaron, no atendieron mis solicitudes.

Dispusieron mi inclusión en la causa y la elevaron a juicio con argumentos inconsistentes y falsos.

Hace un año que la causa paso a un tribunal oral, sin embargo, hasta el día de la fecha el juzgado a cargo del Juez Sergio Torres no envío en su totalidad el expediente al tribunal designado, incumpliendo de esta forma las medidas judiciales.

Jamás fui parte de ninguna forma de asociación ilícita, desde el principio sostengo que cualquiera puede acceder a la causa para corroborarlo, siempre he pedido a los periodistas, abogados, juristas o cualquiera que quiera investigar que lo haga, para tratar de que esto se aclare.

El juicio oral, (del que aún ni siquiera tenemos una fecha), es la única herramienta para poder demostrar mi inocencia, por eso pedimos constantemente que se aceleren los tiempos de la justicia.

Estoy eternamente agradecido a todas las personas que siguen confiando en mí, demostrando su apoyo, por los muchos saludos que me hacen llegar, leo cada uno de ellos, no voy a dejar de pelear hasta que se haga justicia”.