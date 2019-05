Volcó acoplado de un camión con casi 30 toneladas de maíz en la bajada del puente

Un camión quedó sin frenos al entrar a la ciudad por el puente “General Belgrano” y en una brusca maniobra volcó el acoplado con 29 mil kilos de maíz que se desparramó sobre el pavimento y causó un gran inconveniente en la circulación.

El hecho sucedió ayer a la mañana ya sobre la avenida 3 de Abril.

Un chofer relató que la carga de maíz procedía del interior del Chaco y que se dirigía a Entre Ríos.

La causa del siniestro fue la explosión de una manguera de aire, lo que causó que la unidad se quedara sin frenos, explicó.

Por esta razón no pudo bajar la velocidad en la bajada del puente, lo cual derivó en el siniestro.

El transporte de cargas está radicado en Bella Vista y su conductor vive en esa misma ciudad, reveló FM Sudamericana.

Posteriormente al siniestro intervinieron agentes de Tránsito y personal policial quienes se encargaron de llevar a cabo las maniobras necesarias para reencauzar la circulación en dirección al Chaco.

En otro otro orden de cosas un agente de tránsito relató que el camionero no contaba con la Revisión Técnica Obligatoria habilitada y que el carnet de conducir no se encontraba en regla.

Por esta razón, decidieron retener la unidad.

En tanto que descartaron que el conductor haya consumido bebidas alcohólicas, después de que el test correspondiente marcara cero.

El camionero por su parte habló con varias radios y comentó que la habilitación para circular estaba en trámite.

Dijo que el viaje hacía justamente para pagar las reparaciones necesarias y arreglar los papeles.

Afirmó que en noviembre del año pasado, a la altura de El Sombrero, chocó contra otro camión que quedó estacionado sobre la Ruta Nacional N°12 y a causa de ese siniestro necesitaba llevar a cabo los arreglos.

“Tengo que trabajar para pagar el seguro, comer y necesito la plata, por eso salí a la ruta”, argumentó el trabajador entre lágrimas, frente a la prensa.

“Son cosas que pasan, quién iba a pensar que una manguera se iba a reventar”, dijo el hombre que indicó que llevaba 29 mil kilogramos de maíz.