Investigan el abuso sexual a una menor de 14 años

Una mujer denunció en Colonia Liebig que su hija de 14 años fue abusada sexualmente por al menos tres hombres.

Explicó a la Policía que la menor habría salido de su casa cerca de las 17 horas del viernes y le dijo que se dirigía al domicilio de una compañera del colegio para pedirle unos apuntes. La madre luego de unas horas, cuando la adolescente no regresaba, recorrió la localidad sin poder encontrarla.

La chica regresó aproximadamente a las 5 de la mañana del otro día, desorientada, sin prenda interior y con la ropa ensangrentada.

La joven luego habría señalado que encontró en la calle a un amigo de 17 años que la acompañó hasta una plazoleta, donde a su vez aparecieron tres hombres de Apóstoles, Misiones, a quienes no conocía.

Relata que recuerda que estuvieron dando vueltas en distintas partes del pueblo y llegaron al cementerio donde se halla la tumba de su hermanito muerto, que luego vio las luces de un móvil policial que estaba dando vueltas.

Dijo que tomaron alcohol y fumaron sustancias ilegales.

Posteriormente no recuerda nada hasta el día siguiente cuando una señora la llevó hasta su casa, le dio agua y la orientó sobre dónde se hallaba.

El examen ginecológico habría revelado una desfloración reciente y hemorragia. La víctima se encuentra con asistencia psicológica. Hasta ayer no había personas detenidas con respecto al brutal ataque sexual que conmocionó al pueblo.