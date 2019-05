La Provincia definió mejoras salariales para los estatales y hoy dará los detalles

El Gobierno provincial avanzará con medidas salariales para los estatales, tanto activos como jubilados. El Ministerio de Hacienda y Finanzas estará a cargo de los anuncios que se realizarán hoy durante la mañana. Aunque no trascendieron detalles, una de las alterativas que se barajaba era adelantar el aumento previsto con los sueldos de julio.

El mandatario Gustavo Valdés recurrió a sus redes sociales para confirmar que “mañana (por hoy) el ministro @RivasPiasentini brindará una conferencia de prensa con detalles de nuevas medidas salariales para trabajadores provinciales activos y pasivos. La misma se llevará a cabo en el Salón de Acuerdos del Ministerio de Hacienda de la provincia”.

Durante la jornada de ayer participó en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno de la presentación de herramientas digitales para la educación y una vez que finalizó dialogó con los medios de prensa. “Corrientes tiene solvencia económica y vamos a seguir aumentando los sueldos”, aseguró al ser consultado sobre los anuncios previstos.

Aunque no dio mayores precisiones, hace varias semanas viene hablando del tema. Hace una semana, durante un acto de campaña realizado en Mercedes, sostuvo que “pese a la complicada situación del país, continuará pagando sueldos en tiempo y forma”, y también que “lo vamos a hacer corriéndole a la inflación, tratando de subir los sueldos lo máximo posible”.

Vale recordar que la pauta salarial 2019, comprende un aumento del 27 por ciento, promedio, a abonarse en cuatro tramos: marzo, julio, septiembre y noviembre. Las primeras mejoras se liquidaron con los haberes de marzo pasado y las próximas deben darse el mes de julio, aunque existe la posibilidad de que este tramo sea adelantado. Opción que, de cristalizarse, seguramente se confirmará hoy.

En relación al segundo tramo de recomposición, el mismo abarca incrementos en ambos adicionales que llegan a $600 netos de bolsillo. Por un lado, el plus de $1.000 pasará a $1.300 y el de $5.500 a $5.800.

En lo que respecta a la Administración Central, recibirán un incremento del 5% de la asignación de clase en todas las categorías, y $300 netos de bolsillo al concepto 134 para la escala única de remuneraciones categoría 030 y 120 computación. Los docentes, por su parte, cobrarán una mejora de $183 de blanqueo restando del adicional provincial, además incremento de $200 al Fondo compensador provincial siguiendo criterio Fonid.

El personal de Vialidad provincial cobrará un incremento del 12% al valor del básico; el de Seguridad un aumento de 12% del Valor Punto, y se eleva el mínimo garantizado en 12%; y por último, en el caso de Salud Pública, una mejora del 6% para guardias médicas y residencias.