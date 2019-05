Por un "error", se olvidaron de cargar cientos de jóvenes en el padrón electoral

Mientras los candidatos empiezan a definir sus candidaturas de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto y las generales del 27 de octubre, la Cámara Nacional Electoral (CNE) extendió el plazo de publicación de los padrones provisionales hasta el 29 de mayo para que los votantes puedan verificar si sus datos personales están correctos y hacer reclamos en caso de que existan errores.

En esa línea, informaron mediante una acordada, que también se detectaron varios casos de jóvenes de entre 16 y 18 años que no fueron incluidos en la información remitida por el RENAPER, por lo que no estarían habilitados a votar.

La consulta del padrón provisorio tenía como fecha límite el 24 de mayo, pero debido a este inconveniente y para que la gente tenga más tiempo para consultar y realizar reclamos, se extendió hasta el 29 de este mes. "Más allá de los reclamos que hay, es para que la gente tenga más tiempo de ingresar al padrón y verificar. Porque una vez que se cierra esto y se hace el padrón definitivo no se pueden hacer cambios", comentaron al medio porteño Perfil desde la Cámara Electoral que realizaron reclamos al RENAPER por la demora en la información de los nuevos votantes.

"No puede pasarse por alto en esta ocasión que el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) remitió a la justicia nacional electoral una importante cantidad de trámites correspondientes a nuevos electores con posterioridad a la fecha de cierre de novedades", manifiestan en el comunicado en el que reclaman por la demora en los trámites de jóvenes de entre 16 y 18 años que no figuraban en los padrones y no estarían habilitados para votar.

Y agregan: "Los cuales obviamente no han podido incorporarse en el padrón provisorio sino que se verán reflejados recién en los padrones definitivos. En ese contexto, corresponde reiterar a ese organismo que extreme los recaudos para remitir en tiempo y forma las novedades registrales que constituyen los antecedentes legales necesarios para la oportuna actualización del Registro Nacional de Electores".

CONSULTÁ EL PADRÓN PROVISORIO EN: https://www.padron.gob.ar/

Desde la Cámara Electoral, explicaron que "todos los cambios que se hicieron, para que se vean reflejados en el padrón provisorio, se tuvieron que haber hecho en el corte que se hizo el 30 de abril. Se tomó hasta esa fecha los cambios de domicilio y otros datos".

En cuanto a los problemas sobre los casos de jóvenes que no fueron incluidos, agregó: "Los jóvenes de entre 16 y 18 años tienen participación en esta elección los que cumplen los 16 hasta el 24 de octubre, que es el día de la elección general. Es decir, un joven de 15 años que cumple antes del 24 de octubre puede votar en las PASO con 15 años. Esto es siempre y cuando ese joven haya hecho el DNI de mayor antes del 30 de abril".

"Entonces, los que no figuran y tienen hecho el DNI de mayor antes de abril y los cumplen a los 16 antes del 24 de octubre inclusive, deberían aparecer en el padrón. Si no aparecen, pueden hacer el reclamo vía web, telefónicamente o en persona en la Secretaría Electoral del Distrito o en la Cámara Electoral te lo toman en el momento", señaló.

Perfil