Ediles opositores apuntan contra la ausencia de debate

El jueves pasado cayó la sesión y, para la oposición, el oficialismo está demorando el debate para después de las elecciones del 2 de junio. El interbloque “Podemos Más” preparó una batería de proyectos de reclamos sobre la situación de la ciudad que recién podría discutirse la próxima quincena.

“No estamos discutiendo por una cuestión electoral, sino un modelo de ciudad”, expresó a El Litoral el concejal del Partido Renovador e integrante del interbloque “Podemos Más”, Germán Braillard Poccard. El edil tenía intenciones de que tome estado parlamentario el jueves un proyecto de resolución a través del cual se inste nuevamente al intendente Eduardo Tassano a que convoque a referéndum, dado que otorgó una concesión por 49 años a inversores privados para obras de marina en el sector de la desembocadura del arroyo Poncho Verde en el parque Mitre, cuando la Carta Orgánica establece este mecanismo de consulta para concesiones que superen los diez años. En caso contrario, se le informaría al Jefe comunal que incurriría en incumplimiento de deberes de funcionario público.

“Creemos que no se puede acallar un reclamo de la sociedad”, dijo el edil. “No hubo sesión porque el oficialismo decidió no presentarse. No quiere debatir sobre la Punta Batería, pero tampoco de otros temas que son muy importantes para la ciudad”, dijo a El Litoral la concejal del PJ, Mirian Sosa. La edil explicó que el interbloque “Podemos Más” tenía previsto presentar, además de la discusión de la concesión de 49 años en el parque Mitre, varios proyectos de comunicación y pedidos de informes respecto de la continuidad de obras que no se ejecutaron durante la gestión. Una de ellas, según expuso, es la que refiere a desagües en el barrio Quintana.

“Los vecinos están muy preocupados. Enojados porque se inundan cada vez que llueve. El plan hídrico sólo hace agua”, exclamó la concejal.