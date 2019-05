Mujeres en la política: candidatas a ediles exponen propuestas y visión de la ciudad

Mariana Blanco

mblanco@ellitoral.com.ar

A diferencia de las listas provinciales, en Capital hay rostros femeninos encabezando las nóminas de concejales y casi la totalidad de los frentes presentaron postulaciones con paridad de género, a excepción del oficialismo. El Litoral conversó con algunas de las candidatas que este 2 de junio competirán por un espacio en el Concejo Deliberante sobre sus proyectos y visión política.

Algunas, por primera vez transitan la candidatura de un cargo electivo aunque lleven varios años de militancia. Son nuevas candidatas que se suman a una compulsa electiva. Otras, se presentaron en varias ocasiones para otros cargos o para ediles. Sus edades y posturas políticas difieren pero tienen en común que aún no han accedido a una banca en la ciudad y esperan con creces poder materializar sus propuestas.

Sofía Vallejos tiene 33 años. Es dirigente de la Juventud de Encuentro Liberal (ELI), docente de nivel superior y licenciada en Sistemas de la Información. Su padre es dirigente barrial del Partido Liberal, y desde chica conoció de política. Sin embargo, se interiorizó, primeramente como educadora, siendo ésta una de sus principales vocaciones. Luego, más adelante, tras presentar una propuesta de apoyo tecnológico y de gestión a ELI, el novel sello integrante de Encuentro por Corrientes (ECO), que surgió de los escindidos del liberalismo tras la puja por su alianza del PL con el kirchnerismo, la joven comenzó a militar para el movimiento que hoy se conoce como “Las Hormiguitas”.

“La educación es la única herramienta que a nosotros nos permite ser libres, te da la oportunidad de pensar críticamente”, dijo Vallejos a El Litoral, quien se presenta como candidata a concejal en sexto lugar de ECO. Es la primera vez que aspira a un cargo electivo en el Concejo Deliberante en un lugar salible, según el optimismo del oficialismo. También es el único rostro nuevo con posibilidades de alcanzar una banca en ECO. “Como docente me despertaba la curiosidad ver cómo podía ayudar de otra manera, y no sólo desde la educación, también desde la política”, expresó la joven. Sobre el recorrido en los barrios, Vallejos expresó que “los vecinos están contentos” porque “hay obras en construcción, enripiado de calles, alumbrado, vamos solucionando los problemas”. Indicó que una de las principales gestiones, ya en campaña, es explicar a los vecinos sobre el funcionamiento del 0-800.

Siguiendo los ejes que trazó la Provincia de modernización, desarrollo e inclusión, Vallejos esbozó sus principales propuestas para el Concejo. Uno de ellos es avanzar con un programa de educación en valores en los barrios, a los fines de concientizar sobre la problemática de la basura. Otro consiste en brindar acompañamiento a los CDI. “Los niños van a ser los protagonistas del mañana”, indicó.

También proyecta la creación de un programa de intercambio intergeneracional entre niños y abuelos en los SUM barriales, en el cual los adultos mayores puedan contar las experiencias a las nuevas generaciones. A su vez, hizo hincapié en el proceso de modernización e inclusión digital de los empleados municipales a través del Instituto de Capacitación de los Agentes Municipales y el proceso de bancarización.

“Siempre que cuando se lance un sistema no siempre es importante el desarrollo sino preparar a las personas que van a acompañar el desarrollo. El éxito de todo sistema depende de sus recursos humanos”, señaló Vallejos a este diario.

“Si llego a ser electa, el 10 de diciembre me encantaría acompañar a la gestión de Eduardo Tassano y de Emilio Lanari para fortalecer, afianzar lo que vienen haciendo. Se está empezando a ver los frutos de esto. Si el proyecto es grande va a ser a largo plazo. Por eso me gustaría formar parte del Concejo y trabajar con todos los concejales porque somos un gran equipo y acompañar la gestión del Gobernador”, señaló.

Diametralmente opuesta es la visión que plantean desde los frentes de la oposición. “En estos días de lluvia lo que más reclamos genera son las calles inundadas. Los vecinos parece que no tienen derecho ni a enfermarse porque no pueden entrar las ambulancias a los barrios”, dijo la candidata a edil María Eva Romero de Avancemos, el frente que a nivel provincial apoya la candidatura del radical opositor Eugenio “Nito” Artaza y el peronista Gerardo Bassi.

“Fuera de las cuatro avenidas hay muchas necesidades”, manifestó a El Litoral. Entre esas necesidades se encuentran la frecuencia del transporte público de pasajeros. “Tenés que esperar entre 40 y 50 minutos en la parada”, señaló. En algunos barrios, como Río Paraná, no ingresan.

Con 54 años, Romero se identifica como ama de casa y empleada municipal. Coordina el movimiento Barrios de Pie en Corrientes y es la tercera vez que se postula a un cargo electivo, aunque la primera como concejal y cabeza de lista. “Si llegamos a entrar en el Concejo nuestro compromiso es llevar la voz de los barrios, porque es algo que estamos haciendo hace mucho tiempo”, sostuvo.

Abandono

“Los barrios están abandonados. Las calles son intransitables. El ripio no funcionó. La mayoría de los barrios no tienen el cordón cuneta. Hay agua servida y se puede ni siquiera salir a tomar mate en la vereda porque no hay zanjeo”, dijo a El Litoral la candidata a concejal por el Frente para la Victoria (FPV), Lorena Caffa. “En el barrio Esperanza hace quince días que los chicos no van a la escuela por el estado de las calles. El barro llega hasta las rodillas”, expresó. Señaló que en el Montaña la situación es similar.

La postulante a edil en segundo término del FPV enumeró la basura, el estado de las calles y el alumbrado público como puntos de reclamos vecinales en lo que respecta a lo municipal. También señaló la ausencia de trabajadores en las delegaciones municipales a causa, posiblemente, de las cesantías masivas de meses atrás. “Los municipales están con miedo. Hay muchos despedidos”, indicó.

También, consideró que es necesario el regreso a sus puestos laborales de las mujeres de Ellas Hacen. “No les dejan salir a trabajar para hacer capacitaciones pero no tienen en cuenta que las propias mujeres piden ir a trabajar porque es un espacio de socialización”, expresó la candidata.

“No hacemos campaña en contra del oficialismo. Lo que hacemos en los barrios es ir contando a los vecinos sobre lo hecho en las dos gestiones municipales peronistas. Los vecinos comparan y la realidad cae de maduro”, indicó Caffa, cuya lista es encabezada por el ex intendente Fabián Ríos. “La gente está decepcionada. Y es porque genuinamente confiaron”, expresó. “Lo que le pedimos es que piensen cuándo ellos estuvieron mejor y que voten a conciencia”, sostuvo.

Sin embargo, un punto más complejo, según enunció Caffa no sólo es el plano municipal sino lo socioeconómico. “En los barrios más humildes, la gente está desesperada porque hay hambre, no llegamos a fin de mes”, señaló. Explicó que existen casos de abuelos que deben elegir entre comprar medicamentos o comer, o merenderos que de atender unos 30 chicos hace dos años, pasaron a 160 y que no dan a basto, que debieron levantar una casilla en el Pirayuí para que amplíen la atención con olla popular los sábados.

“Hay una abuelita que está ciega, sola e inundada”, señaló. “El Estado debería estar presente y no están en los barrios. No hay ni gobierno nacional, ni provincial, ni municipal. El abandono es generalizado”, enfatizó.

“El batacazo hay que dar en octubre, apostamos al regreso de Cristina”, dijo Caffa, quien, a sus 32 años por primera vez se postula a un cargo electivo. “Nunca cumplí una función pública. Me uní a la política porque Néstor me hizo volver a creer en la política”, expresó la estudiante de trabajo social.

“Me caracterizan la militancia política y el trabajo social. Ambos se retroalimentan”, señaló. Y explicó que el eje de su propuesta en el Concejo será avanzar con proyectos desde la participación de los actores sociales, desde el terreno.

Déficit habitacional

“La demanda tiene que ver más que nada con las lluvias, la situación del estado de las calles, la falta de contenedores en los barrios donde tirar la basura”, dijo a este diario la candidata concejal por Unidad Correntina, Belén Galarza. “Uno de los principales demandas que veo en los barrios tienen que ver con las viviendas, con el déficit habitacional”, señaló la joven, quien indicó, impulsará un proyecto de bioconstrucción de viviendas, actividad, que según expuso, está aprobada en otras localidades. Esto consiste en habilitar a los vecinos a construir con materiales ecológicos como adobe y que sean confortables. Esto, no obstante, debe estar acompañado por una iniciativa de regularización dominial.

“Como concejal voy a canalizar las demandas de los barrios porque sabemos lo que es vivir en un barrio, tenemos familias en asentamientos, familias humildes y ninguno de los concejales que veo quieren renovar sabe lo que es pasar hambre o llevar a sus hijos a tiempo a la escuela, esperar el colectivo”, expresó a El Litoral Galarza.

Con 30 años, es la segunda vez que encabeza una lista de concejales y, anteriormente, estuvo en lugares no salibles en diputados. Dirigente de Kolina en Corrientes Capital, su nómina es respaldada por la Liga de Intendentes Peronistas. A nivel provincial se postula como senador el jefe comunal de Santa Lucía, José “Tata” Sananez.

Alternativa

“Formamos parte de Alternativa Federal, acompañamos a Diego Cáceres y a Germán Braillard Poccard”, dijo a El Litoral la candidata a concejal, Amalia Miranda. Técnica en Gestión Ambiental, acompaña a los reclamos en contra de la concesión a privados de espacios públicos paradigmáticos como gran parte de la costanera y la desembocadura del arroyo Poncho Verde en el parque Mitre.

La joven de 36, quien se postula por primera vez, integra Nuestra Causa, el sello que impulsó el Sindicato de Amas de Casa a nivel nacional. “Surge de la necesidad de una mayor participación política de las mujeres, porque no teníamos el espacio”, señaló la candidata de raigambre peronista.

Uno de los aspectos fundamentales que moviliza a Nuestra Causa es la continuidad de la jubilación para amas de casa. “El cierre de la moratoria es el 23 de junio. Lo que buscamos es una prórroga de la moratoria y un régimen que esa es la cuestión de fondo”, indicó Miranda. Ambos proyectos se presentaron en el Congreso de la Nación.

“El trabajo de las amas de casa no lo reconocen como trabajo remunerado pero tiene un impacto económico. Si una ama de casa deja su lugar por un trabajo remunerado, esto tendrá un impacto en la familia”, señaló, quien explicó que en Capital Federal, por ejemplo, representa el 13 por ciento del PBI. “Imagínense lo que debe representar para provincias como Santiago del Estero o Corrientes”, indicó. La candidata, a su vez, expresó que es necesario que los concejales también eleven reclamos que superen lo estrictamente comunal.