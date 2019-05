Por las urnas, la Legislatura no sesiona desde hace un mes

Por la campaña electoral, los legisladores correntinos volverán a sesionar recién después de que concluya el escrutinio definitivo, ya que el recuento de votos se realizará en la Legislatura.

La Junta Electoral tomará posesión de la Legislatura en los próximos días, pero la actividad en las bancas se detuvo el 8 de mayo, último día en que la Cámara de Diputados sesionó. El Senado hizo lo propio al día siguiente.

Se prevé que el recuento de votos concluirá el jueves, por lo que los legisladores volverían a sus actividades recién en la semana del 12 de junio. Es decir, los diputados y senadores habrán tenido casi un mes de vacaciones legislativas, pero no de campaña ya que se vio a la mayoría de ellos en actos y caminatas en busca del acompañamiento del electorado para el domingo.

Según el calendario, la Cámara de Senadores debió sesionar en 12 oportunidades, pero apenas lleva 4 debates.

Los proyectos reformistas deberán esperar el segundo semestre, que -aseguran- será más activo.

Las sesiones ordinarias arrancaron en marzo, pero la Cámara alta lleva apenas cuatro debates y la última vez que se reunió fue el 8 de mayo.

La Cámara alta debe avanzar en el tratamiento de la reforma del Código Procesal Penal y amagó con avanzar en la discusión por la Ley de Paridad.

Todo indica que ambas iniciativas serán debatidas recién en el segundo semestre, una vez que culmine la euforia de las elecciones.

Los números de la Cámara baja no son muy distintos. Diputados lleva apenas seis sesiones y no habrá debate hasta el 12 de junio.

Lo que debe superar

Durante 2018, la actividad legislativa se inició muy temprano para los diputados, ya que el gobernador Gustavo Valdés convocó a extraordinarias durante febrero para aprobar el Pacto Fiscal firmado con la Nación.

Luego, durante el año, sesionaría en 28 oportunidades, unos 12 debates más que en 2017, cuando apenas tuvo 16 sesiones ordinarias. Un dato no menor es que ese año hubo elecciones y se eligió un nuevo gobernador.

En 2016, hubo 29 sesiones ordinarias, una más que en 2018. Pero no se concretaron sesiones extraordinarias.

En 2015, fueron apenas 20 sesiones ordinarias. Es decir que la actividad legislativa ha ido en aumento.

Durante 2018, la Cámara baja logró sancionar 59 nuevas leyes y otorgó 62 medias sanciones. Además, se destacan las actividades desplegadas para afianzar el vínculo directo con la sociedad, insertándose en los barrios, escuelas y ferias de libros, con actividades de índole educativa.

Durante este año, Diputados desarrolló 31 sesiones, 28 en período ordinario, 2 en período extraordinario de febrero y 1 extraordinaria de diciembre, en la que aprobó el Presupuesto 2019.

Junto con el Senado (que realizó 26 sesiones en total, incluyendo hasta la fecha 4 extraordinarias), se logró sancionar 59 leyes, algunas muy trascendentes como las de Educación de la Provincia y de Digesto Jurídico.

En particular, la Cámara baja otorgó media sanción a 62 proyectos durante su actividad parlamentaria, varios proyectos fueron modificados y girados a la otra Cámara, se aprobaron más de un centenar de resoluciones y casi 500 declaraciones.

Las comisiones trabajaron con una agenda de reuniones semanales, con invitados especiales, con el objetivo de enriquecer cada proyecto analizado, de ahí las correcciones a distintos expedientes.