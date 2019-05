Independiente le ganó a Rionegro Águilas Doradas y se clasificó a los octavos de la Sudamericana

Independiente venció 2 a 0 a Rionegro Águilas Doradas y avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana. En el estadio Libertadores de América, el "Rojo" ganó con tantos de Silvio Romero y Cecilio Domínguez y se clasificó a la siguiente ronda, luego del 3 a 2 sufrido en la ida.

En la próxima fase, el conjunto argentino se topará con el vencedor de Universidad Católica de Ecuador y Melgar de Perú. Si no hay una catástrofe, el equipo ecuatoriano será el clasificado tras imponerse por 6-0 en el choque de ida.



Independiente disputó el encuentro en medio de un escenario complicado y que podría desmoronar un proyecto que lleva ya más de dos años con la posible partida de Ariel Holan.

Los malos resultados del último "ciclo Holan" se combinaron con la tirante relación del técnico con algunos referentes y eso podría explotar, pese al triunfo. "Si estas cosas salen para afuera es problema de ustedes. Si adentro yo veo un desgaste, yo me siento con Ariel y le digo: 'Mirá esto está mal y hay que solucionarlo'. Eso puede que haya pasado o no, pero las cosas hay que solucionarlas hablando. Yo no soy quién para pedir la cabeza de un entrenador", declaró Pablo Pérez, una de las figuras del partido, en las últimos días sobre este tema.

La institución colombiana tiene apenas 10 años de vida y acudió a este encuentro en mal momento futbolístico en el torneo local. Marcha en la anteúltima colocación con 16 unidades, apenas dos más que el último Independiente Santa Fe.