Amas de casa rechazan la pensión universal: “Es paupérrima”

El Sindicato de Amas de Casa de Corrientes (Sacra) tuvo el lunes pasado una reunión en la que se convocó a todas las afiliadas, a los fines de dialogar sobre la aún latente posibilidad de que no se prorrogue la moratoria previsional para mujeres mayores de 60 años. El sector está en alerta en todo el país, ya que podría perder la posibilidad de obtener una jubilación, sobre todo aquellas personas que vivieron toda su vida como empleados o empleadas no registradas.

Durante este encuentro, el gremio acordó sumarse a una colecta de firmas que se realizará a nivel nacional, a los fines de exigir que se efectúe la prórroga. Además, se puso en común un proyecto de ley que intenta efectuar este pedido, y se consensuó elevar una presentación a la delegación local de la Anses, con el mismo fin.

Justamente, desde este organismo habían indicado a El Litoral que si bien hasta el momento no hay definiciones oficiales sobre la moratoria, aquellas personas que necesiten jubilarse pueden acceder a la “Pensión universal para el adulto mayor”, impulsada desde hace unos años por el Gobierno nacional.

Al respecto, la secretaria general del Sacra, Elvira Miranda, criticó el hecho de que se intente comparar a ambas medidas previsionales. “La Pensión universal instala una mayor edad para el retiro, carece de un sinnumero de prestaciones, y el sueldo es paupérrimo para una persona que requiere de medicamentos y alimentación, más en este contexto terrible en cuanto a lo económico”, manifestó, en diálogo con este medio.

Asimismo, Miranda aseguró que esta pensión “no es la respuesta al problema” porque “no es una jubilación que merezca la gente que trabajó toda su vida y que estuvo aportando en los últimos años”.