Regatas busca volver con la serie igualada frente a Instituto

Regatas Corrientes buscará hoy en Córdoba el triunfo que se le negó el lunes, cuando vuelva a visitar a Instituto en el partido por el segundo punto de la serie de los cuartos de final de la Liga Nacional de Basquetbol (LNB), que favorece al local por 1-0.

El encuentro, que se jugará desde las 21, tendrá lugar en el microestadio Angel Sandrín del club ubicado en el barrio Alta Córdoba, con arbitraje de Juan José Fernández, Fernando Sampietro y Ariel Rosas; mientras que José Albert será el comisionado técnico.

El primer punto, jugado el pasado lunes, quedó en Córdoba tras un partido sumamente equilibrado, cambiante, con un tiempo para cada uno, pero que lo cerró mucho mejor Instituto para ganar por 92 a 85.

La primera mitad fue para Regatas, que controló en defensa el poder de gol del local, y en ofensiva distribuyó muy bien la pelota para encontrar al jugador mejor posicionado, para abrir varias vías de gol. Fue 52 a 37, para el “Fantasma”.

En el complemento, la historia fue otra. Instituto ajustó la defensa, y primero con Rodney Green y después con Luciano González fue minando la resistencia del equipo del parque Mitre para ganar el tercer cuarto por 26 a 9, revirtiendo el resultado. La mejoría del local continuó en el último segmento, donde volvió a destacarse el escolta paranaense para que su equipo se pueda quedar con el partido.

“Nos hicieron mucho daño con Green y González, y nunca más pudimos entrar en el ritmo que tuvimos en el primer tiempo, aunque creo que jugamos por momentos muy bien, no nos alcanza para ganar, así que tenemos que jugar 40 minutos a buen ritmo y como queremos”, señaló tras el primer punto el técnico de Regatas Corrientes, Lucas Victoriano.

El tucumano agregó: “Cuando no pudimos jugar con claridad en ofensiva, ellos pudieron correr, y con espacios son grandes tiradores. Se vinieron rápido y eso les ayudó anímicamente a poder sentirse bien y en partido”.

A pesar de la derrota, Victoriano continúa con muchas esperanzas y optimismo, sabe que hay que mejorar para poder seguir dando pelea: “Intentaremos corregir algunas cosas, para que el segundo punto sea igual de difícil para ellos y con posibilidad nuestra de ganar un partido de visitante”, señaló.

“Son partidos de playoffs, donde todos los partidos son una historia diferente, y hay que estar concentrados, fuertes, duros mentalmente y bien físicamente para poder hacer las cosas”, expresó finalmente el joven entrenador de 41 años.

La intensidad pasó a ser el principal protagonista para dos equipos que no se dieron tregua, pero en donde Regatas deberá ajustar su regularidad si quiere tener chances de ganar esta noche en Córdoba y cortar una racha de 0-10 con la “Gloria”.