Decomisaron 350 kilos de carne transportados en una camioneta

Cerca de 350 kilos de carne vacuna de procedencia incierta que eran transportados en una camioneta secuestró la Policía en la localidad de Riachuelo.

El procedimiento fue realizado por personal del Priar durante un control de prevención sobre la ex Ruta 12, camino a esa localidad, cuando en esa zona alrededor de las 20 demoraron la marcha de una camioneta 4x4 marca Korando Family, conducida por un hombre mayor de edad.

Tras efectuar la requisa, los efectivos lograron visualizar que en el interior del vehículo había carne faenada de animal bovino, que no contaban con los sellos veterinarios correspondientes y además eran transportados sin las medidas sanitarias y bromatológicas, y tampoco pudieron acreditar la propiedad de dicha carne. Además, el conductor no supo acreditar como de su propiedad ni la procedencia de los productos que transportaba, por lo que se procedió al decomiso de 345 kilos de carne y de la camioneta, que fueron trasladados a la dependencia del Priar. Después de los trámites de rigor se procedió a la desnaturalización de la carne mediante la incineración.