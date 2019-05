La Liga Correntina reprogramó su agenda

Luego de las lluvias caídas en la antesala del fin de semana pasado, la Liga Correntina de Fútbol se vio obligada a una nueva suspensión y reprogramación de su agenda de Primera División A y B masculina y del certamen femenino.

A partir de mañana y continuando el sábado se jugarán la séptima fecha de la B, octava de la A, y segunda del certamen femenino.

Además, el miércoles 4 de junio se disputarán dos juegos pendientes por la cuarta jornada de la A.

Programación

La extensa programación liguista indica lo siguiente:

Mañana

Cancha de Sportivo

14:00 (1ra. Div. B) Talleres vs. Sacachispas.

16:00 (1ra. Div. B) Sportivo vs. Robinson.

Cancha de Lipton

20:00 (Femenino) Quilmes vs. Popular B.

21:00 (Femenino) Curupay B vs. Empedrado.

22:00 (Femenino) Lipton B vs. Dr. Montaña

Sábado 1

Cancha de Ferroviario

14:00 (1ra. Div. A) San Jorge vs. Ferroviario.

16:00 (1ra. Div. A) Invico vs. Cambá Cuá.

Cancha de Sportivo

14:00 (1ra. Div. A) Curupay vs. San Marcos.

16:00 (1ra. Div. A) Quilmes vs. Huracán.

Cancha de Alvear

14:00 (1ra. Div. B) Alumni vs. Alvear.

16:00 (1ra. Div. B) Dr. Montaña vs. Independiente.

Cancha de Boca Unidos

16:00 (1ra. Div. A) Boca Unidos vs. Lipton.

Cancha Municipal de San Luis

16:00 (1ra. Div. B) Juventud Naciente vs. B° Quilmes.

Cancha de Libertad

14:00 (1ra. Div. A) Rivadavia vs. Mburucuyá.

16:00 (1ra. Div. A) Libertad vs. Mandiyú.

19:00 (Femenino) Villa Raquel vs. Sacachispas.

20:00 (Femenino) Robinson vs. Popular A.

21:00 (Femenino) Yaguareté vs. Libertad.

Cancha de Lipton

14:00 (1ra. Div. B) Empedrado vs. Torino.

16:00 (1ra. Div. B) Villa Raquel vs. Yaguareté.

19:00 (Femenino) Lipton A vs. Mandiyú.

20:00 (Femenino) Sportivo vs. San Jorge.

21:00 (Femenino) Curupay A vs. Ferroviario.

Miércoles 5

Cancha de Huracán

14:00 (1ra. Div. A) Quilmes vs. Ferroviario.

16:00 (1ra. Div. A) Huracán vs. Cambá Cuá.